Rocco Hunt è un affermatissimo rapper, ma sapete proprio tutto della sua famiglia: scopriamo insieme i suoi genitori e i suoi fratelli.

Soltanto ventiseienne, eppure con una carriera alle spalle davvero incredibile. Stiamo parlando proprio di lui: Rocco Hunt. Vincitore delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo dell’anno 2014, il giovanissimo rapper ha letteralmente conquistato tutti in un vero e proprio batter baleno. Fortemente legato alle sue origini e alla sua famiglia, il buon Pagliarulo sta riscuotendo, anno dopo anno, un clamore davvero incredibile. E ne sono testimonianza, ad esempio, i singoli musicali che, in un vero e proprio batter baleno, diventato dei tormentoni. L’ultimo, lo sappiamo benissimo, risale proprio a quest’estate. Quando, in compagnia di Ana Mena, Rocco ha fatto ballare ed innamorati tutti con il suo ‘A un passo dalla luna’. Ma cosa sappiamo esattamente di lui? Certo, sappiamo che è felicemente fidanzato e che è padre del piccolo Giovanni di soli tre anni, ma della sua famiglia ‘originaria’, invece, cosa sappiamo? Siete curiosi di conoscere il suo papà, la sua mamma e i suoi fratelli? Seguiteci allora!

Cosa sappiamo della famiglia di Rocco Hunt: chi è la mamma, il papà e i fratelli del rapper napoletano

Nato a Salerno il 21 Novembre del 1994, Rocco Hunt capisce sin da piccolo la sua passione per la musica. Aveva soltanto undici anni, infatti, quando fa il suo debutto nel mondo dell’hip hop. Partecipando così a diverse ‘gare’ di freestyle. E riuscendo a pubblicare, nel 2010, la sua prima raccolta di canzoni. È soltanto nel 2014, però, che il giovane Pagliarulo entra a tutti gli effetti nel mondo dello spettacolo. Facendosi, quindi, conoscere ed apprezzare da tutti. È proprio in quell’anno, infatti, che partecipa e vince alle ‘Nuove Proposte’ del Festival di Sanremo. Da quel momento, lo sappiamo, è iniziata la vera e propria scalata al successo del giovane salernitano. Sono passati, infatti, esattamente sei anni dalla sua vittoria sul palco dell’Ariston, eppure si può dire che Rocco Hunt attualmente è uno dei rapper più amati ed apprezzati da tutto il popolo italiano. Sarà per la ‘freschezza’ delle sue canzoni, sarà perché ‘nonostante il successo è rimasto se stesso’, fatto sta che il buon Pagliarulo decanta di un clamore davvero incredibile. Ebbene, appurato che in un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato della sua compagna, cosa sappiamo, invece, della sua famiglia? Come raccontato dal diretto interessato in una sua intervista a ‘Vieni da Me’, Rocco Hunt è molto legato a suo padre, Giovanni Pagliarulo. ‘È il mio primo fan adesso’, dice su di lui il rapper a Caterina Balivo. Ed, ovviamente, a sua mamma Alfonsino. Impossibile, infatti, dimenticare che è proprio a lei che Rocco ha dedicato una frase della canzone che ha determinato il suo successo. Dei suoi fratelli, invece, cosa sappiamo? Ebbene, il giovane non è affatto figlio unico. Bensì, ha due fratelli: Francesco e Gabriele, anche lui presente nella canzone ‘Nu juorno buono’.

Insomma, una famiglia molto numerosa, no?