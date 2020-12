Avete mai visto la moglie di Rocco Hunt? Vi sveliamo tutti i dettagli sulla vita privata del giovanissimo rapper di Salerno.

E’ ormai uno dei cantanti più ascoltati in Italia. Il giovanissimo Rocco Hunt, pseudonimo di Rocco Pagliarulo, con il suo “A un passo dalla luna”, in collaborazione con Ana Mena, ha fatto ballare tutti la scorsa estate. Nato a Salerno nel 1994, ha vinto nel 2014 il Festival di Sanremo nella sezione ‘Nuove proposte’ con il brano ‘Nu juorno buono’. Sono tantissime le canzoni del rapper diventate famose: ricordiamo Vieni con me, Ho scelto Me. Ha collaborato con famosissimi artisti italiani e quella del 2014 non è stata l’unica edizione del Festival a cui ha preso parte. Rocco Hunt è salito sul palco dell’Ariston anche con ‘Wake Up’ nella 66esima edizione di Sanremo. La carriera e lo stile del giovane 26enne sono dettagli noti a tutti: ma conoscete la sua vita privata? Vi sveliamo qualche curiosità…

Rocco Hunt, vita privata: avete mai visto sua moglie? Insieme sono splendidi

Il classe ’94 oggi è un rapper italiano davvero famoso. I suoi brani sono diventati hit e vengono ascoltati ogni giorno dagli italiani. Se la sua carriera è nota a tutti, la vita privata del cantante è piuttosto ignota. Sui social Rocco Hunt è molto attivo e proprio sul suo canale Instagram (PoetaUrbano) pubblica spesso scatti insieme alla sua dolce metà. Pare non sia presente sui social ma di lei sappiamo che è una bellissima donna dai lunghi capelli biondi. Il loro appare un rapporto davvero speciale:

Dalla loro unione, il 19 marzo del 2017, è nato il loro primogenito, Giovanni. Proprio nel giorno della Festa del Papà, all’età di 22 anni, Rocco Hunt è diventato papà di uno splendido bambino, spesso presente sul canale Instagram del cantante. Non sappiamo se Rocco e la sua dolce metà siano sposati. In un post, nell’estate 2019, il giovane rapper scriveva così: “Non so nemmeno da dove cominciare onestamente.

Prima di tutto però, voglio dedicare questo grande risultato alla mia famiglia, a mia moglie e a mio figlio che vedete nella foto. Siete tutto per me“