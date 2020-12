Stash dei The Kolors, avete mai visto la mamma dell’ex vincitore di Amici? La somiglianza è incredibile.

È diventato noto nel 2015, quando col suo gruppo ha vinto la quattordicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Parliamo proprio di Stash, leader dei The Kolors, che nella trasmissione della De Filippi è stato anche professore di canto. Una carriera ricca di successi, quella del napoletano, che a inizio dicembre è diventato papà della piccola Grace, nata dalla relazione con Giulia Belmonte. Stash lo conosciamo benissimo, ma avete mai visto la sua mamma? La somiglianza con il cantante è evidente! Diamo un’occhiata ad uno scatto postato qualche mese fa da Stash sul suo profilo Instagram!

Stash dei The Kolors, avete mai visto la mamma? Sono due gocce d’acqua

Stash e i The Kolors sono tra i vincitori più amati del talent show di Maria De Filippi Amici. Il frontman della band è tornato in trasmissione anche come coach di canto, deliziando il pubblico con la sua conoscenza musicale. Ma, oltre che sul palco, Stash è molto attivo anche sui social, dove ama condividere foto e video delle sue giornate. Dagli scatti lavorativi, ai momenti di vita quotidiana in famiglia: il profilo Instagram di Stash è ricco di contenuti interessanti. E non mancano dediche alla sua bellissima mamma, come quella apparsa nel giorno della festa della mamma, lo scorso maggio. Una frase bellissima, accompagnato ad uno scatto altrettanto splendido. Guardiamolo insieme:

Eh si, la somiglianza è davvero notevole! Lo scatto, come sempre quando si tratta di Stash, ha ottenuto una pioggia di likes e commenti, tutti ricchi di complimenti. E voi, cosa aspettate a seguire Stash sul suo canale ufficiale di Instagram? Non ve ne pentirete!

I The Kolors ospiti del Capodanno al GF Vip

Se volete ascoltare i The Kolors live, non perdetevi la puntata di Capodanno del GF Vip 5! Giovedì 31 dicembre 2020, infatti, andrà in onda uno speciale del reality show di Alfonso Signorini: una serata ricca di musica, emozioni e super ospiti, tra cui proprio gli ex vincitori di Amici! Ci saranno inoltre Fausto Leali, Cristiano Malgioglio, Valeria Marini e Rita Rusic. Appuntamento alle ore 21 e 30 su Canale 5 per aspettare la mezzanotte in compagnia dei nostri amati vipponi!