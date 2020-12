Voi ricordate il look dei tre giovani dei The Kolors quando vinsero ad Amici nel lontano 2015? La trasformazione è evidente agli occhi di tutti: guardate lo scatto del passato.

Parliamo di un gruppo musicale italiano diventato famoso, nel 2015, ad Amici di Maria De Filippi. I The Kolors è la band formata da Antonio Stash Fiordispino, la voce e la chitarra, Alex Fiordispino alla batteria e percussioni e Daniele Mona, sintetizzatore e percussioni. Il gruppo è nato nel 2010 quando è diventato la ‘resident band’ de Le Scimmie, un locale di Milano. Nel 2011 è nato il loro primo inedito, I don’t give a Funk: in seguito, in poco tempo, si sono fatti conoscere ed hanno aperto concerti per famosi artisti come Paolo Nutini. Sono entrati nel talent show Amici di Maria de Filippi nel 2015 e quella edizione porta il loro nome: sono stati i vincitori nella serata finale del 5 giugno di quell’anno. Da lì è iniziata la scalata verso il successo. Hanno inciso molti brani, hanno preso parte al Festival di Sanremo nel 2018 con ‘Frida’ e nel 2019 il loro brano ‘Pensare male’, con Elodie, è diventato un tormentone! Ne hanno fatta di strada i giovani napoletani, ma voi li ricordate ad Amici? Vi rinfreschiamo subito la memoria…

The Kolors, ricordate com’erano quando vinsero Amici? Lo scatto del passato

La finale di Amici di Maria de Filippi nel 2015 vedeva Stash dei The Kolors e Briga come due finalisti. A vincere fu proprio la band dei napoletani: i The Kolors si aggiudicarono il primo posto. Ma voi ve li ricordate 5 anni fa? C’è una vecchissima foto di loro tre scattata poco dopo aver vinto il talent show. E’ presente sul canale Instagram della band:

Ne hanno fatta di strada da ieri fino ad oggi: l’ultimo brano pubblicato che ha avuto come gli altri un enorme successo è ‘Non è vero’, uscito il 14 maggio 2020.