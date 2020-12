The Kolors, Stash: perché si chiama così e qual è il suo nome completo? Tutte le curiosità sull’ex protagonista di Amici.

Sono stati i vincitori della quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, dove hanno incantato tutti con la loro musica e la loro originalità. Parliamo dei The Kolors, gruppo nato a Napoli nel 2010, e divenuto noto nel 2015, proprio grazie alla partecipazione al talent show di Canale 5. Il gruppo è composto da Daniel Mona, Alex Fiordispino e Stash: quest’ultimo è il frontman del gruppo, voce e chitarra. Nato a Caserta 32 anni fa, Stash è diventato da poco papà della piccola Grace, nata dall’amore con Giulia Belmonte. Di lui sappiamo molte cose, ma forse non tutti sanno qual è il suo nome completo e perché il suo papà ha deciso di dargli proprio “Stash” come secondo nome! Scopriamolo insieme!

The Kolors, Stash: perché si chiama così e qual è il nome completo del vincitore di Amici

Stash è stato uno dei protagonisti assoluti di Amici di Maria De Filippi. Dopo la vittoria con i The Kolors nel 2015, il napoletano è stato anche professore di canto nella scuola più famosa della tv. Da poco diventato papà della piccola Grace, Stash si chiama in realtà Antonio Stash Fiordispino. Ma da dove deriva il termine “Stash”? Ebbene, il nome è chiaramente collegato alla grande passione per la musica del suo papà, in particolare per il rock. La parola “stash” è infatti contenuta in una strofa del brano “Money” dei Pink Floyd: “Money, it’s a gas. Grab the cash with both hands and make a stash”. Quando si dice avere la musica nel sangue!

Per quanto riguarda il nome del gruppo, invece, con “The Kolors” i ragazzi hanno voluto racchiudere un po’ tutti i “colori” della loro musica, che si ispira a diversi generi, di diverse epoche. Se volete ascoltare i The Kolors live, non perdetevi il Capodanno di Canale 5: il gruppo, infatti, sarà tra gli ospiti speciali della puntata del GF Vip in onda giovedì 31 dicembre.