La bellissima Anna Valle è un’interprete talentuosa e dotata di un’eleganza e di una bellezza davvero straordinarie: sapete che lavoro faceva prima del successo?

La bellissima Anna Valle è un’attrice dotata di un talento davvero straordinario oltre che di innata eleganza e raffinatezza. Nata a Roma nel 1975, è stata eletta Miss Italia vincendo il concorso del 1995. Il suo fascino incredibile e le sue naturali doti di interprete danno il via alla sua carriera, dopo un esordio da modella. Non solo attrice televisiva e cinematografica, ma anche teatrale, raggiunge la notorietà anche all’estero, in particolare in Germania, dove recita in una serie fantascientifica. La sua carriera è un brillante e costellata di successi e la vede recitare accanto a nomi iconici del panorama artistico. Qualche tempo fa la celebre attrice ha fatto una confessione drammatica che ha lasciato i fan senza parole. Prima di raggiungere il successo, Anna Valle conduceva una vita ‘normalissima’: sapete che lavoro faceva?

Anna Valle, che lavoro faceva prima del successo?

C’è un aneddoto che riguarda la splendida attrice secondo il quale avrebbe accettato di partecipare al concorso di Miss Italia, che ha poi vinto. A confermare la cosa sarebbe stata la stessa Anna Valle che ha rivelato di aver accettato di prendere parte al celebre concorso solo la seconda volta che gli organizzatori le proposero la cosa. Prima di raggiungere la fama e ottenere la corona di più bella d’Italia, la splendida Anna Valle svolgeva un lavoro davvero ‘normalissimo’. Di che si tratta? Lavorava come commessa nel negozio di intimo della mamma, in Sicilia. Un retroscena davvero inaspettato e, forse, un segno del destino: Anna Valle ha infatti interpretato il ruolo da protagoniste nella fiction “Commesse”.

La splendida Anna Valle è oggi un’attrice acclamata e talentuosa: avreste mai immaginato che avesse lavorato come commessa? L’artista non possiede profili social ufficiali.

