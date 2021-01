Anticipazioni Un posto al sole, venerdì 1 gennaio 2021: Marina scopre tutta la verità, come reagirà?

Questa sera ci sarà un doppio appuntamento imperdibile, le puntate che andranno in onda saranno davvero scoppiettanti, tanto da tenere i telespettatori col fiato sospeso. In questi giorni, abbiamo assistito al desiderio di Vittorio di organizzare un mega veglione, con la fidanzata non molto convinta di questo evento, che a suo parere potrebbe disturbare i vicini e anche gli altri condomini. Roberto Ferri è ormai diventato socio di maggioranza dei cantieri, dopo aver messo a punto un piano per creare delle forti difficoltà economiche alla manager, ma anche al rapporto fra Marina e Fabrizio. Purtroppo, in preda al collasso, la Giordano ha chiesto aiuto all’uomo, cadendo proprio nel suo piano. Nella puntata che sarà trasmessa questa sera, però, ci sarà un vero e proprio colpo di scena, tenetevi pronti: Marina scopre tutta la verità, come reagirà di fronte alla subdola strategia creata?

Anticipazioni Un posto al sole, 1 gennaio 2021: il piano di Roberto fallisce

Come abbiamo anticipato, questa sera ci sarà un doppio appuntamento della seguitissima soap opera Un posto al sole. La trama in questi giorni sarà ancora più avvincente, e siamo sicuri, i telespettatori resteranno incollati alla tv. A quanto pare, stando alle prime anticipazioni, Marina scopre tutta la verità. La donna non poteva immaginare che dietro il crollo della sua azienda ci fosse proprio Roberto. Delusa dal piano strategico dell’uomo, comprende finalmente il ruolo interpretato da Lara. Purtroppo, a pagare il prezzo più alto sarà Fabrizio, che finirà in ospedale, con risvolti decisamente tragici. Come abbiamo già riportato, Vittorio è alle prese con la mega festa di Capodanno, intento nell’organizzazione del veglione, non dà ascolto ad Alex e agli altri vicini, che tentano di fermarlo. Ma questa festa potrebbe non andare come previsto dal ragazzo, cosa succederà?

Non solo Vittorio, ma anche Renato è molto felice per i festeggiamenti, proprio per questo, ha acquistato dei Fuochi d’artificio troppo rumorosi, e non intende certamente usarli, almeno non lui. Infatti, il Poggi li cede a Raffaele, che inconsapevole li accetta. Il portiere di Palazzo Paladini cadrà nel trabocchetto dell’uomo o capirà la sua strategia? Lo scopriremo sicuramente nelle prossime puntate!