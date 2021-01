L’incantevole bambina ritratta in questo scatto è oggi un’attrice davvero famosissima: il viso d’angelo è sempre lo stesso, riuscite a riconoscerla?

Il viso angelico è rimasto lo stesso, gli occhioni meravigliosi non hanno lo stesso sguardo dolce e la sua bellezza è solo cresciuta con lei. Riuscite a riconoscere la celebre attrice che ammiriamo oggi in questo scatto che la ritrae come un’incantevole bambina? Con qualche indizio capire sicuramente. Nata a Firenze nel 1981, è stata consacrata al successo grazie al ruolo di protagonista in una fiction amatissima e amatissima dal pubblico. Sul set, ha incontrato l’amore e con il co-protagonista ha avuto una splendida bambina, prima che si lasciassero. Ha interpretato ruoli di genere diverso, dimostrando lo straordinario talento naturale per la recitazione. Si cimenta sia in pellicole cinematografiche, sia in ruoli televisivi che spettacoli teatrali, e, come se non bastasse, è anche doppiatrice. Avete capito di chi si tratta?

Chi è questa bambina incantevole, oggi attrice celebre ed acclamata?

Se la osservate bene, noterete che non è cambiata affatto: la somiglianza è davvero straordinaria. Si tratta della bellissima e talentuosa Vittoria Puccini! La grandissima interprete che ha raggiunto la notorietà prestando il volto ad Elisa nella fiction amatissima “Elisa di Rivombrosa”. La carriera di Vittoria Puccini è vasta, costellata di successi e rispecchia l’immenso talento di cui è dotata. La sua bellezza, evidente già nello scatto che vi abbiamo mostrato, continua a crescere con il passare del tempo. A pubblicare l’immagine è stata la stessa attrice attraverso il suo profilo Instagram. Nella didascalia allegata, Vittoria Puccini scherza sul fatto di essere sempre la stessa: “Alwaysthesame” è uno degli hashtag che ha usato per accompagnare la foto.

Stesso splendido viso spruzzato di lentiggini, stessi grandi occhi e stessi lineamenti delicati e angelici. Per Vittoria Puccini il tempo sembra essere cristallizzato e la sua bellezza aumenta anno dopo anno. Non siete d’accordo? Avevate riconosciuto la splendida e talentuosa attrice?