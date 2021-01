Calendario 2021, festività e ponti: quando gli italiani andranno in vacanza

Il 2021 è finalmente arrivato, ecco il calendario completo con festività e ponti: quando gli italiani andranno in vacanza

Il 2021 è finalmente arrivato. È stato un anno molto atteso. Ci siamo lasciati alle spalle un anno veramente tragico. Il 2020 è stato terribile, segnato fortemente dalla pandemia di Coronavirus. Tutti ci auguriamo che il nuovo anno possa portare felicità, spensieratezza e soprattutto salute. Di seguito vi riportiamo il calendario del nuovo anno, segnalandovi le festività e i ponti.

Calendario 2021, quando ci saranno festività e ponti

La prima festività ovviamente è tra cinque giorni. L’Epifania cade come ogni anno il 6 gennaio ed è mercoledì. L’Epifania – si sa – tutte le feste porta via e per questo gli italiani torneranno alla normalità da giovedì 7 gennaio. Le festività ritorneranno ad aprile. Quest’anno, infatti, Pasqua cade nel mese di aprile. Gli italiani andranno in ferie il 4 e 5 aprile. Il 25, domenica, sarà nuovamente festa, perchè è la Festa della liberazione. Altra festa cade il 1° maggio, la Festa dei lavoratori, che quest’anno capita di sabato. Il 2 giugno invece, mercoledì, sarà la festa della Repubblica. Il Ferragosto sarà domenica 15 agosto 2021. Le festività torneranno a novembre con il ponte dei Santi e dei Morti. Per quanto riguarda dicembre, invece, l’8 (mercoledì) sarà il giorno dell’Immacolata Concezione, mentre Natale e Santo Stefano capitano di sabato e domenica. Infine, il 31 dicembre cade di venerdì.

Se non ve ne siete già accorti, il 2021 avrà pochi ponti. Il 25 aprile, per esempio, sarà di domenica e il primo maggio cadrà un sabato. Di domenica sarà anche il prossimo Ferragosto. Natale cadrà di sabato, come anche Capodanno. Potremo invece godere di un giorno di ferie il 2 giugno (mercoledì), mentre il giorno di Ognissanti sarà di lunedì e l’Immacolata concezione di mercoledì.