Lo riconoscete? In questo scatto aveva solo 13 anni: oggi è un dei cantante italiano tra i più amati e seguiti!

In questa fotografia del passato è davvero difficile da riconoscere, o forse no? Vi stiamo mostrando uno scatto che ritrae il famosissimo cantante italiano quando ha vinto l’Usignolo d’Oro, una sorta di Zecchino d’Oro modenese. Avete capito di chi stiamo parlando? Di Vasco Rossi! E’ davvero incredibile vedere questa fotografia di precisamente 55 anni fa. E’ proprio lui a dare i dettagli ai suoi fan riguardo questa fotografia. Lo sguardo non è affatto cambiato nonostante siano trascorsi davvero tanti anni. Vasco ha raccontato di quei momenti, della sua infanzia: le sue parole sono molto belle. Ve le sveliamo subito.

In questo scatto aveva solo 13 anni, lo riconoscete? E’ un famosissimo cantante italiano

Vasco Rossi pochi giorni fa ha deciso di aggiornare il suo canale Instagram per mostrare ai suoi follower uno scatto del passato. Aveva circa 13 anni quando vinse l’Usignolo d’Oro, una sorta di Zecchino d’Oro modenese, con la canzone inedita di Marengo-Bononcini “Come nelle fiabe”. Il noto cantante italiano ha raccontato quei momenti ed ha svelato dei retroscena inediti di cui nessuno era forse a conoscenza. Vasco ha spiegato che non si aspettava affatto di ricevere tutti 10 dopo aver cantato e quindi di vincere quel premio.

Si legge: “Mi regalarono una bicicletta, ero contento come un matto, ed ebbi il mio primo incontro con i giornalisti. Il giorno dopo esce il primo articolo sul Carlino, ce l’ho ancora: Ha vinto il bimbo autodidatta di Zocca che ha imparato a cantare portando le pecore al pascolo. Lo giuro, ce l’ho ancora. Un altro diceva: Il bambino si aggirava dietro le quinte con la giacca troppo lunga e i pantaloni troppo larghi….“. Vasco ha spiegato che quella sensazione non l’ha mai dimenticata perchè quel clima l’ha accompagnato per molto tempo. “Però, mi ha anche insegnato a combattere: essere di Zocca a quel punto era diventato un orgoglio per me. Infatti ho voluto mantenere la residenza qui, nel mio paese. Non ho mai pensato a Montecarlo” ha concluso. Le sue parole hanno messo i brividi a tanti suoi fan.