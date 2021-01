Francesco Montanari, la moglie è una bellissima conduttrice: sapete chi è?

Sapete chi è la moglie del celebre attore Francesco Montanari? È una bellissima e famosa conduttrice, ecco chi è

Francesco Montanari è un attore diventato famoso per la sua partecipazione nel ruolo del “Libanese” in Romanzo criminale – La serie, serie tv andata in onda su Sky e ispirata alla vera storia della banda della Magliana. Dopo il successo della serie è protagonista in “Oggi sposi”, “Piccoli equivoci”, “Sotto il vestito niente – L’ultima sfilata” e poi ancora serie televisive come “Squadra antimafia” su Canale 5 e “Il cacciatore” trasmessa su Rai 2. Quest’ultima serie tv è tratta dal romanzo autobiografico Cacciatore di mafiosi del magistrato Alfonso Sabella e Montanari interpreta il ruolo del PM Saverio Barone, membro del pool antimafia di Palermo, e la sua interpretazione vale all’attore il premio come miglior interprete maschile all’edizione 2018 del Cannes International Series Festival.

Francesco Montanari, chi è la moglie

In passato, Francesco Montanari è stato legato sentimentalmente alla star italo-americana Vanessa Hessler. I due sono stati insieme solo per un paio di anni, poi si sono lasciati. Poco dopo, l’attore ha conosciuto quella che oggi è sua moglie, Andrea Delogu. Il loro primo incontro è stato ad una festa, dove l’attore ha provato subito a chiedere un appuntamento. La donna, però, l’ha tenuto sulle spine per parecchio tempo. Dopo un po’ di tempo ha ceduto e tra loro è sbocciato l’amore. Dopo tre anni di fidanzamento, la coppia è convolata a nozze nel 2016. Francesco e Andrea si sono sposati due volte: prima in una cerimonia riservata a poche persone presso il Comune di Roma, poi in una grande festa in stile country.

Il loro amore non è stato sempre rose e fiori. La Delogu ha raccontato di essere stata lasciata per ben due volte dall’attore: la prima volta appena 4 mesi dopo il loro primo appuntamento e poi in un secondo momento. La conduttrice ha sofferto moltissimo per questo tira e molla e così ha spinto Francesco ad andare in analisi. La Delogu ha poi rivelato che andare insieme in terapia è stato molto fruttuoso, dato che da quel momento non hanno più litigato.