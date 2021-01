Sapete qual è il vero nome dell’eccezionale Katy Perry? Resterete senza parole.

Katy Perry è un’artista di fama internazionale, la sua musica è ascoltata nel mondo intero. Non tutti sanno però che la cantante ha esordito con un album che non ha avuto un enorme successo, nel 2001, ed è soltanto nel pieno 2008 che raggiunge l’incredibile notorietà che oggi possiede, con i singoli I Kissed a Girl e Hot n Cold. In tutti questi anni, la donna ha saputo farsi strada nel mondo della musica, calcando centinaia di palchi, sotto la forte acclamazione dei suoi tantissimi fan. Katy ha ricevuto ben tredici nomination ai Grammy Awards, senza mai ricevere l’assegnazione di un premio, e ha vinto cinque MTV Video Music Awards, cinque Billboard Music Award, e tantissimi altri importanti riconoscimenti. La bellissima cantante è stata sposata con l’attore Russell Brand dal 2010 al 2012, fino all’arrivo della separazione. Dal 2018, come ormai tutti sanno, ha una relazione con l’amatissimo attore Orlando Bloom. Soltanto qualche mese fa, tramite il lancio del videoclip del brano Never Worn White, ha annunciato la sua gravidanza, rivelando di essere in attesa di una bambina. I due sono diventati genitori ad agosto: una notizia che ha colto di sorpresa i follower della coppia. Oggi, l’artista è conosciuta con il suo nome d’arte, ma sapete qual è il suo vero nome? Non immaginereste mai!

Qual è il vero nome dell’amatissima cantante Katy Perry? Non indovinereste mai

Cantante seguitissima, Katy Perry è un vulcano di talento, una voce esplosiva accompagnata da una forte vena artistica che pochi possiedono. Solo da qualche mese ha dato alla luce la sua bambina, frutto dell’amore con l’attore Orlando Bloom. La notizia è stata rivelata tramite il lancio del videoclip del brano Never Worn White, mostrando per la prima volta il suo pancino. In poco tempo, il post ha raggiunto migliaia di like, e non poteva essere diversamente, dato che la cantante è amatissima e affermatissima in tutto il mondo. Andando a sfogliare la sua biografia, sappiamo che l’artista è nata nel 1984, ma notiamo sicuramente un particolare inaspettato: sapete qual è il vero nome della cantante? A quanto pare, Katy Perry è il suo nome d’arte, infatti, la donna si chiama Katheryn Elizabeth Hudson, lo sapevate?

Il suo primo album uscito nel 2001 porta il suo nome, Katy Hudson, che ha poi deciso di mutare a partire dall’album che contiene i singoli che hanno raggiunto un successo mondiale I Kissed a Girl e Hot n Cold, nel 2008. Una vera e propria scoperta che ci ha lasciato sorpresi.