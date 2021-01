La riconoscete? Questo è uno scatto del 2010, oggi è una bellissima attrice, presente in una famosa soap opera.

Un ricordo bellissimo che l’attrice in foto ha voluto pubblicare sul suo profilo instagram, rendendo partecipi i suoi tantissimi follower. Un modo per tornare con i pensieri a momenti passati, e per poter riabbracciare quegli attimi indimenticabili che hanno fatto parte del passato. La ragazza in questo scatto è ritornata esattamente al 2010, quando ha partecipato al tanto desiderato concorso Miss Italia. La didascalia del post risulta abbastanza chiara: “E’ tempo di Miss, e i ricordi riaffiorano perchè una ‘Miss è per sempre'”, questo quanto riportato in basso al post apparso sui social. Ma come abbiamo affermato, oggi, questa bellissima ragazza è divenuta una bravissima attrice, che ha saputo farsi apprezzare da migliaia di telespettatori. Negli ultimi tempi, è presente nella seguitissima soap opera Un posto al sole. E allora, avete capito di chi si tratta?

Questo scatto risale al 2010, oggi è un’attrice dall’incredibile talento e dalla raffinata bellezza

Sono decisamente tantissimi i personaggi del mondo dello spettacolo che spesso condividono sui propri social immagini in cui si mostrano da bambini, o comunque, ritornano con la memoria ad anni passati, quando erano giovanissimi. Un modo questo per ricordare degli attimi indelebili, che hanno attraversato il passato di ognuno, rendendo il tutto magico ed indimenticabile. Proprio come la ragazza in questa foto, qui aveva sicuramente qualche anno in meno, ma era già bellissima. Oggi, però, è divenuta un’attrice dal talento incredibile. Tutte le sere affascina i telespettatori con la sua straordinaria interpretazione, piena di fascino, eleganza e bravura, nella seguitissima soap Un posto al sole. A questo punto ci chiediamo, dopo i tanti indizi forniti, avete capito di chi si tratta? Proprio di lei, la bellissima Imma Pirone, l’attrice che interpreta la dolcissima Clara. Nella foto prima mostrata (come Qui è possibile vedere)appare in veste di Miss, con tutto il suo portentoso fascino. Bella ieri, e bella oggi, Imma continua a conquistare il pubblico.

Lo scatto non poteva certamente passare inosservato ai tantissimi follower che la seguono; molti sono stati i messaggi ricevuti, tutti apprezzamenti meritatissimi. Oggi, l’amatissima attrice è divenuta ancora più bella, non solo possiede un’avvenenza strabiliante, ma il tutto è accompagnato da un talento tanto raffinato quanto intoccabile.