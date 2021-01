L’affascinante e talentuoso Luca Ward è un doppiatore e un attore davvero apprezzatissimo dal pubblico: rivelazione inaspettata, resterete senza parole.

Affascinante, talentuoso e dotato di una voce che ha fatto innamorare il pubblico: Luca Ward è un vero e proprio artista, un’icona del mondo cinematografico e televisivo. Originario di Roma, classe 1960, è stato la voce di colossal intramontabili: il Gladiatore, Pulp Fiction, il Corvo. Il suo talento non si limita al doppiaggio, ma spazia anche nell’ambito della recitazione. Luca Ward ha preso parte a diverse produzioni di grande successo, dimostrando le sue doti innate e la sua predisposizione per il palcoscenico. Qualche mese fa lo abbiamo visto tra i concorrenti dell’acclamato “Tale e quale show” e, al momento, di recente, ha preso parte in veste di ospite ad una puntata di Voice Anatomy, condotto da Pino Insegno. C’è una rivelazione davvero inaspettata che riguarda Luca Ward e che vi lascerà senza parole: non solo attore e doppiatore, incredibile retroscena.

Luca Ward, rivelazione sorprendente: c’entra il mare

Solo qualche mese fa ha lasciato i fan senza parole rivelando un episodio drammatico e doloroso che ha dovuto affrontare. Luca Ward è un uomo dotato di una sensibilità e di una cultura davvero straordinarie. Il celebre artista ha anche una passione sconfinata per il mare. Per questo motivo, per inseguire il sogno di viaggiare per il mondo in barca a vela, Luca Ward ha conseguito il brevetto di istruttore di sub ed è diventato skipper! Un retroscena davvero sorprendente, un talento che va aggiungersi al ventaglio straordinario delle sue doti e competenze. Il celebre doppiatore ha un profilo Instagram seguito da oltre duecentosessantamila follower. Qui, pubblica scatti pieni di ironica e simpaticissimi, che rivelano anche il suo carattere solare e giocoso.

Un vero e proprio talento, non solo nel suo lavoro ma anche nella vita. Siamo certi che questa rivelazione sul celebre artista vi lascerà davvero senza parole. Lo avreste mai immaginato?