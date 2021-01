Sul suo seguitissimo profilo Instagram, la stupenda Martina Stella si mostra insieme a sua sorella Flavia: l’avete mai vista?

Trentasei anni e una carriera già ricca di successi: dai tempi de ‘L’ultimo bacio’ di Gabriele Muccino nel 2001, Martina Stella si è fatta apprezzare sempre di più come attrice ed oggi è uno dei volti più amati del cinema italiano. Nel 2017 fu tra i concorrenti della dodicesima edizione di Ballando con le stelle: proprio in quell’occasione abbiamo potuto conoscere sua sorella minore Flavia, che le fece una sorpresa e ballò insieme a lei una rumba. Sbirciando sul profilo Instagram dell’attrice si trova qualche scatto delle due donne insieme in cui traspare tutta la forza del loro legame. Scopriamo più da vicino chi è Flavia Stella.

Flavia Stella, curiosità sulla bellissima sorella della famosa Martina

Più piccola di Martina di cinque anni, sua sorella Flavia rappresenta qualcosa di molto importante per lei. L’attrice, ospite qualche tempo fa a Vieni da Me su Rai 1, aveva raccontato che, nonostante inizialmente la nascita di una sorellina l’avesse un po’ destabilizzata, in realtà la sua presenza sia ‘un regalo pazzesco’. Come detto in precedenza, le due sono molto affezionate l’una all’altra, tanto che Flavia ha fatto anche da testimone al matrimonio della sorella nel 2016 con Andrea Manfredonia, titolare di un’agenzia di management calcistico. Intervistata da Diva e Donna nel 2014, l’attrice aveva raccontato che sua madre e sua sorella l’hanno aiutata moltissimo con sua figlia, la piccola Ginevra, nata dalla relazione con Gabriele Gregorini: “Spesso Ginevra mi segue sui set, ma niente sarebbe possibile se non avessi l’aiuto di mia mamma e di mia sorella“.

E voi ricordavate la bellissima Flavia a Ballando con le stelle?