Sapete chi è il marito di Martina Stella? La famosa attrice ha una lista di ex molto famosi, il suo vero amore l’ha sposato nel 2016! Ecco tutte le curiosità.

Vi parliamo di una delle attrici più note del panorama cinematografico italiano. La bellissima Martina Stella ha fatto il suo debutto nel mondo della recitazione a teatro, interpretando Clementina in un musical ‘Aggiungi un posto a tavola’. Iniziò poi a lavorare in varie fiction come Le stagioni del cuore, L’amore e la guerra, La freccia nera con Scamarcio. Ha recitato nel suo primo film uscito nel 2007, Piper, diretto da Carlo Vanzina. La sua carriera brillante è proseguita a gonfie vele: ha recitato in tantissimi film famosi in Italia e tante altre serie televisive. Martina ha partecipato anche alla 12esima edizione di Ballando con le stelle dove si è classificata al terzo posto. Martina Stella, classe ’84, è una donna molto amata e seguita in Italia: oltre ad essere una brava attrice è anche una bellissima donna. Conoscete la sua vita privata? Vi sveliamo tutto!

Martina Stella, conoscete la sua vita privata? Ecco chi è suo marito

Conoscete la vita privata di Martina Stella? L’attrice classe ’84 a 17 anni ha avuto una storia, durata un anno, con il campione di Moto GP, Valentino Rossi! Nel 2003, circa un anno dopo la rottura con Rossi, è arrivato Lapo Elkann. La storia con l’imprenditore è durata circa due anni. Alla lista dei suoi ex si aggiunge Primo Reggiani.

E’ arrivato poi Gabriele Gregorini: l’unione con l’hairstylist ha dato vita ad una splendida bambina di nome Ginevra. La piccola è nata il 30 ottobre del 2012. La relazione non è andata come immaginava: il vero amore per Martina Stella è arrivato con l’incontro con Andrea Manfredonia. L’attrice nel 2016 ha sposato il procuratore calcistico a Viterbo: l’amore tra i due continua ad essere a 5 stelle.