Una incredibile novità riguarda i canali Mediaset: succederà a partire dal 1 gennaio 2021, ecco di cosa si tratta!

Comincia un nuovo anno, ricco di sorprese per gli spettatori del piccolo schermo. Sono tantissimi i ritorni in tv a partire dal primo mese del 2021. Vi possiamo anticipare, così come si legge su TvBlog, che su Italia 1 tornerà La Pupa e il Secchione e Viceversa ed avrà un nuovo conduttore, Andrea Pucci! Si vocifera anche una presunta partecipazione di Rocco Siffredi! Su Canale 5 sappiamo che continuerà ad intrattenerci il Grande Fratello VIP con i suoi Vipponi: quando terminerà il reality ne partirà uno nuovo, L’Isola dei Famosi! Torneranno in tv programmi amatissimi come Scherzi a Parte il venerdì, C’è Posta Per te il sabato sera e tante altre trasmissioni. Insomma ci sono splendide notizie e sorprese che riguardano l’anno nuovo: c’è un’altra novità davvero incredibile. Ecco cosa si legge sul portale di Mediaset.

Mediaset, incredibile novità: succederà a partire dal 1 gennaio 2021

Sul portale di Mediaset Play si legge una curiosa novità che riguarda il nuovo anno appena entrato, 2021. A partire dal 1 Gennaio 2021 Mediaset trasmetterà via satellite tutti i suoi canali digitali solamente in alta qualità. Per continuare a vedere canali come Iris, La5, Mediaset Extra, Mediaset Italia 2, TGCOM24, 20 Mediaset, TopCrime, Focus, Boing e Cartoonito sarà necessario un decoder satellitare HD o 4K.

Sul portale si legge che che chi vede i canali Canale 5 HD o Cine34 non dovrà fare nulla: in caso contrario, bisognerà procurarsi un decoder HD tivùsat o avere un decoder Sky HD nel caso in cui si è clienti della pay TV satellitare. In alternativa, potrai continuare a ricevere i canali digitali Mediaset via satellite con il tuo televisore HD (o Ultra HD 4K) ed una CAM tivùsat inserita nel televisore.