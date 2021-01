Era davvero giovanissima quando Miriam Leone ha vinto Miss Italia, ma adesso quanti anni ha? Anche voi stenterete a crederci.

Era esattamente il 2008 quando Miriam Leone, per la prima volta in assoluto, prendeva parte a ‘Miss Italia’ di quell’anno, riuscendo ad aggiudicarsi, addirittura, la fascia di più bella. Da quel momento, sono passati esattamente anni. Eppure, il successo che continua a decantare la bella siciliana è davvero clamoroso. Attrice, conduttrice ed ex modella, da come si può chiaramente comprendere, Miriam Leone è una vera e propria artista a tutto tondo. Su Instagram, lo sappiamo benissimo, decanta di un seguito davvero clamoroso. Ed anche lei, dal canto suo, non perde mai occasione di poter condividere degli scatti fotografici davvero da urlo. E l’ultimo, come raccontato anche in un nostro recente articolo, è stato condiviso qualche giorno fa. Ed è davvero bestiale. Ma in tutto questo, sapete quanti anni la Leone? Certo, la bella Miriam è molto riservata. E sono davvero pochissime le notizie che abbiamo su di lei. Eppure, vi siete mai chiesti quanti anni abbia la bella ex Miss Italia? Quando ha partecipato al famoso concorso di bellezza di Salsomaggiore Terme, lo sappiamo benissimo, era davvero giovanissima, ma adesso quanti anni ha? Scopriamolo insieme.

Quanti anni ha Miriam Leone? Non riuscireste mai ad indovinare

È una delle donne più amate ed apprezzate dello spettacolo nostrano, Miriam Leone. Eppure, vi siete mai chiesti quanti anni abbia? Come dicevamo precedentemente, la sua prima apparizione televisiva è avvenuta esattamente nel 2008, quando ha partecipato e vinto Miss Italia, e da quel momento non si è mai più fermata. Attrice di tantissimi film cinematografici e serie televisive di successo ed apprezzatissima conduttrice, la bellissima siciliana è praticamente inarrestabile. Ebbene, ma cosa sappiamo di lei? Beh, come dicevamo precedentemente, la bella Leone è davvero molto riservata. Ed anche sul suo canale social ufficiale, sul qualche è sempre molto attiva e dedita a condividere incantevoli scatti fotografici, sono davvero pochissime le notizie che siamo riusciti a carpire su di lei. Eppure, vi siete mai chiesti quanti anni abbia la bellissima siciliana? Se quando ha preso parte, riuscendo a vincere, al tanto seguito ed agognato concorso di bellezza era davvero giovanissima, adesso quanti anni ha? Siete proprio curiosi di saperlo? State tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la bellissima Miriam Leone sia nata a Catania il 14 Aprile del 1985. Ebbene si, avete letto proprio bene. L’ex Miss Italia ha ben 35 anni. Ovviamente, quest’anno ne compirà 36. Siete rimasti anche voi senza parole, vero? Noi decisamente si! Miriam sembra davvero una ragazzina!

