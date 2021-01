Miriam Leone, sapete qual è il colore naturale di capelli dell’amatissima attrice? Non indovinereste mai.

Miriam Leone continua ad incantare con la sua strepitosa bellezza, e con quel suo talento tanto forte quanto prorompente. Proprio questa sera, la vedremo nello splendido show di Roberto Bolle, “Danza con me”, e si diletterà in un ballo con il grandissimo danzatore. Sicuramente, ancora una volta, l’attrice darà il suo meglio, lasciando i telespettatori senza parole, col fiato sospeso. Negli ultimi tempi, Miriam ha pubblicato sul suo profilo social un post in cui ha rivelato che presto tornerà in pista, con il film Marylin ha gli occhi neri, insieme all’eccezionale attore Stefano Accorsi. La notizia ha subito destato una forte attenzione, e tantissimi sono stati i messaggi ricevuti dai fan che la seguono da tempo. Noi non vediamo certamente l’ora di vederla ritornare. L’attrice è sempre apparsa con un look particolare e bellissimo, con quel dettaglio meraviglioso che non può di certo passare inosservato, ossia i suoi capelli color rosso. Non tutti sanno però che questo non è affatto il suo colore naturale. Siete curiosi di scoprire qual è? Ve lo sveliamo noi!



Miriam Leone, non è rossa, qual è il suo colore naturale?

Ricorderemo sicuramente la sua vittoria alle sessantanovesima edizione del famoso concorso di bellezza Miss Italia, dopo che in precedenza era stata scartata per poi essere ripescata. Bellezza senza tempo, sguardo da togliere il fiato, Miriam Leone è un vero spettacolo della natura. Come abbiamo già anticipato, la donna sarà presente questa sera allo show Danza con me, di Roberto Bolle, che aprirà il nuovo anno. Il programma è arrivato alla quarta edizione, riscontrando un successo incredibile. Miriam in prima serata si diletterà a danzare con il ballerino, in un’atmosfera davvero sbalorditiva. Attrice di grande talento, ha saputo farsi strada nel mondo della recitazione, arrivando ad ottenere importanti ruoli in importanti film. L’artista, possiamo dirlo a gran voce, possiede una bellezza mozzafiato, occhi verdi meravigliosi, il tutto accompagnato da un affascinante sguardo. Conosciamo Miriam con il suo colore di capelli rosso acceso, ma sapete qual è il suo colore naturale? Non immaginereste mai, non è come pensate. A quanto pare, il suo colore è il castano, lo sapevate?

Una fantastica scoperta, siamo sicuri che anche al naturale, la Leone è bellissima. Con il suo cambiamento al rosso ha messo ancora più in risalto i suoi splendidi occhi verdi, non trovate? E’ decisamente incantevole!