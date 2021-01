Miriam Leone, sapete che lavoro fanno i suoi genitori?

Sapete che lavoro fanno i genitori di Miriam Leone? Ve lo diciamo in questo articolo incentrato sull’attrice catanese

Miriam Leone è una delle attrici più affascinanti del cinema italiano. La donna, nata a Catania nel 1985, ha raggiunto il successo vincendo la 69ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia. Uno dei suoi primi impegni in televisione è stato Unomattina estate. L’anno dopo ha condotto Mattino in famiglia ed ha debuttato al cinema con il film Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso, di Giovanni Veronesi. La sua miglior interpretazione è stata nella serie TV 1992, in onda su Sky Atlantic, ambientata nella Milano di Tangentopoli e dove interpreta il personaggio di Veronica Castello, un’aspirante showgirl pronta a tutto pur di sfondare in televisione. Nel 2021 interpreterà Eva Kant nel film Diabolik diretto dai Manetti Bros., in cui sarà affiancata da Luca Marinelli.

Sapete che lavoro fanno i genitori di Miriam Leone?

La Leone è nata a Catania il 14 aprile del 1985. L’attrice è molto legata alla sua terra natia, dov’è cresciuta con i suoi genitori che l’hanno avuta giovanissima. La madre aveva solo diciannove anni quando ha avuto Miriam. Riguardo a sua mamma, non sappiamo quale sia o sia stato il suo mestiere. Su di lei, infatti, possediamo poche notizie. Sappiamo solo che si chiama Gabriella Leotta e che sui social sostiene in ogni occasione la figlia. Sul padre, invece, sappiamo che è stato un insegnante di latino.

Il papà ha cercato di indirizzare Miriam Leone sulla stessa strada. L’attrice, infatti, si è diplomata al liceo classico e dopo si è iscritta a Lettere moderne. L’ex vincitrice di Miss Italia ha dato tutti gli esami, le manca solo la tesi, incentrata sul femminismo, ma è stata costretta ad interrompere il suo percorso per continuare la sua carriera.