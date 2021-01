Oroscopo, quali sono i segni più fortunati del 2021? Sono precisamente tre…Siete curiosi di scoprire se rientrate tra loro? Scoprite qui tutto!

Si è chiusa la porta del 2020: è iniziato un nuovo anno e tutto il mondo spera sia migliore di quello che si è appena concluso. Nel 2021 tutti si augurano di vaccinarsi contro il Coronavirus e che tutto ritorni alla normalità. Nel 2020 gli astri non sono stati molto favorevoli ma per fortuna, a quanto pare, le previsioni per il prossimo anno sembrano essere davvero incoraggianti. Ci sono alcuni segni zodiacali che avranno la fortuna sempre dalla loro parte. Siete curiosi vero di sapere se rientrate tra questi? Beh, siamo qui per svelarvi i segni più fortunati del 2021. Ci teniamo a sottolineare che qualora il tuo segno non sia tra questi, basterà usare un pizzico di ottimismo e di allegria per renderlo super fortunato come gli altri! Sentite cosa svela il portale Cosmopolitan.

Oroscopo, i segni più fortunati del 2021? Sono tre, scopriteli qui!

Quali saranno i segni zodiacali più fortunati del 2021? Il sito Cosmopolitan annuncia il primo posto: tutti coloro nati sotto il segno dell’Ariete avranno un anno incredibile. Si legge che in primavera tutti gli Ariete sbocceranno come fiori e diventeranno invincibili. Venere controllerà l’amore, il denaro ed il sesso. Dal 21 marzo ci saranno novità sentimentali importanti.

Il 2021 sarà un anno importante anche per i Toro che verso la fine di aprile impareranno che stress, frenesia e gli impegni rovinato corpo e mente. Tutti i Toro decideranno di prendersi cura di se stessi e troveranno, finalmente, un equilibrio interiore. Anno importante anche per gli Scorpione: carica inaspettata in arrivo per voi che vi regalerà sicurezza e determinazione mai avute prima! Nel 2021 gli Scorpione non avranno più timore di esprimere i propri pensieri o di affrontare qualche situazione.