Paola Turci, artista molto apprezzata, condivide sui social un ricordo di quando era giovanissima: con lei un volto particolarmente celebre.

Vero e proprio simbolo della capacità di rinascere dalle proprie ceneri, Paola Turci è un’artista di grande profondità e forza d’animo che non si è mai arresa di fronte alle difficoltà, anche quando la vita l’ha messa a dura prova. Ad appena poche settimane da quel terribile incidente stradale che le costò ben 13 operazioni sul volto, la cantautrice romana fu capace di tornare ai suoi concerti, dimostrando una forza non comune. A partire dal 1986, sono state tante le sue partecipazioni al Festival di Sanremo, l’ultima due anni fa col brano ‘L’ultimo ostacolo’. All’edizione del 1989 della kermesse, vinta da un’altra icona della musica italiana, la Turci vinse per la terza volta consecutiva il Premio della Critica. Ricorderete certamente che l’edizione di cui stiamo parlando fu vinta da Mia Martini. E proprio con la compianta artista la ritrae lo scatto di molti anni fa pubblicato da Paola su Instagram.

Paola Turci ricorda Mia Martini: la foto commuove il web

“Io e te nel 1989 in Brasile”, si legge nella didascalia all’immagine postata dalla Turci sul suo account. Lei e Mia Martini, due grandi artiste insieme, una delle quali purtroppo venuta a mancare troppo presto ma che nella sua breve vita ha scritto una pagina indimenticabile della storia della musica. Proprio nel 1989, anno della foto, Mia Martini portò a Sanremo uno dei suoi brani simbolo, ‘Almeno tu nell’universo’, col quale si classificò al primo posto. Dopo la manifestazione, Paola e Mimì partirono per Sanremo in the World, un lungo tour mondiale di promozione.

Nella foto, una giovanissima Paola, appena 25enne, insieme alla collega in un momento di spensieratezza nel Paese sudamericano.