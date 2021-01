In una sua intervista, Ricky Memphis ha parlato del grave lutto subito che l’ha fortemente segnato: la dolorosa confessione.

È uno degli attori più apprezzati, Ricky Memphis. Volto principale di tantissimi film cinematografici e televisive, ma anche di numerose serie televisive di successo, il simpaticissimo romano decanta di un clamore davvero assoluto. In pochissimi, però, sanno che, nonostante la sua voglia di far divertire e ridere il suo amato pubblico, alle spalle il buon Memphis non vanta affatto un passato facile. In una sua recente intervista, infatti, Ricky ha raccontato del grave lutto subito. E che, com’è giusto che sia, l’ha fortemente segnato e caratterizzato. Una vera e propria dolorosa confessione, ve lo assicuriamo. Anche perché, stando a quanto si apprende dalle sue parole, si capisce chiaramente che il drammatico episodio è avvenuto quando lui era soltanto un bambino. Esattamente, infatti, aveva soltanto 4 anni. Quindi, da come si può chiaramente comprendere, è un evento che inevitabilmente sconvolto il bambino. Ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme tutte le sue parole.

Ricky Memphis, drammatico lutto: il doloroso episodio che l’ha fortemente segnato

L’abbiamo sempre visto ed apprezzato in chiave ‘comica’, ma, come dicevamo precedentemente, davvero in pochissimi sanno che, nel suo passato, Ricky Memphis ha subito un gravissimo lutto. A rivelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stato proprio il diretto interessato. In una sua intervista, datata 2011, l’attore romano ha raccontato ampiamente quanto è successo quando aveva soltanto quattro anni. Una dolorosa confessione, come dicevamo precedentemente. Anche perché, come dicevamo precedentemente, questo è stato un episodi che l’ha fortemente segnato e caratterizzato. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Scopriamo insieme le sue parole. ‘La mia vita è stata segnata dalla precoce morte di mio padre in un incidente stradale, avvenuta quando avevo solo quattro anni’, ha iniziato a dire Ricky Memphis a ‘ioacqua&sapone’. Continuando poi a dire che suo padre lavorava a Taranto e che, com’è giusto che sia, si recava spesso a Roma per andare a trovare la sua famiglia. Dopo quel tragico episodio, ovviamente, la vita dell’attore, ma anche di tutti, è completamente cambiata. ‘Dopo quella tragedia, siamo andati ad abitare a casa di mia nonna e la mia infanzia è stata ugualmente felice, rumorosa e divertente, piena di bambini’, ha continuato a dire. Ma non solo. Perché, proprio nello spiegare come è crescere senza una figura paterna, l’attore ha detto: ‘È molto difficile non avere un padre ed una relazione maschile, soprattutto in un ambiente sociale alquanto duro come la strada dei sobborghi della Capitale’.

Un dolore davvero immenso, da come si può chiaramente comprendere. Ma che, tuttavia, gli ha provocato un’immediata vicinanza alla fede. ‘Dentro di me ho sempre sentito la presenza di Dio ed ho sperimentato un continuo scambio con Gesù’, ha detto Ricky Memphis.