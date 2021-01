Riconoscete questa giovane mamma? Oggi è un’amatissima regina della tv, tutti i giorni in onda con le sue trasmissioni.

In questo scatto era una giovanissima mamma, in compagnia dei suoi due più grandi amori, i figli Giammauro ed Emanuele. È stata proprio lei a condividere la foto, sul suo seguitissimo profilo Instagram, che conta ben 2,8 milioni di followers. Oggi è una delle regine indiscusse della nostra tv e è ogni giorno in onda con le sue trasmissioni. Avete capito di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito! Piccolo indizio: col cuore!

Riconoscete questa giovane mamma? Oggi è un’amatissima conduttrice, una vera regina della tv

“Inizia un nuovo anno. Noi tre insieme…sempre”. È questa la didascalia che la famosa conduttrice ha scelto per il dolcissimo scatto condiviso sul suo profilo Instagram. Un ricordo tenerissimo, attraverso cui la regina della tv esprime l’infinito amore che prove per i suoi figli. “Gli amori della mia vita”, si legge tra gli hashtag del post: ma avete capito di chi si tratta? Guardatela bene! È proprio lei, Barbara D’Urso, che ha inaugurato il suo 2021 con un post dedicato ai suoi due figli Giammauro ed Emanuele, ai quali è legatissima. Un post che, come sempre quando si tratta della conduttrice, è stato invaso dai likes e dai commenti dei followers.

Come si può notare, Barbara è super attiva sui social, dove condivide foto e video delle sue giornate. Soprattutto in questi giorni, in cui le sue trasmissioni sono in pausa per le vacanze di Natale. Ma quando potremo rivedere la conduttrice partenopea di nuovo in tv? Ebbene, bisognerà attendere il 10 gennaio per il ritorno di Domenica Live e di Live Non è la D’Urso. Pomeriggio 5, invece, ripartirà da lunedì 11 gennaio e andrà in onda, come sempre, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Insomma, manca pochissimo! Nel frattempo, cosa aspettate a seguire la conduttrice su Instagram? Non ve ne pentirete!