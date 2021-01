Capelli biondissimi, occhi di ghiaccio e lentiggini: qui lo vedete bambino, oggi personaggio tv molto popolare, lo riconoscete?

Ha conquistato tutti sia durante gli anni passati a Forum sia come concorrente del GF Vip 4 dove tra l’altro ha incontrato l’amore. Bellissimo e molto maturo, il fatto che i suoi genitori siano molto famosi non è bastato ad oscurare il successo che ha raggiunto tra il pubblico. Il personaggio di cui vi parliamo è stato anche concorrente nel 2013 di Pechino Express, ha conseguito una laurea all’Università LUISS di Roma ed è stato uno dei conduttori del daytime di Amici e di Disconnessi On The Road su Italia 1 insieme ad altre due gieffine, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi.

Chi è il personaggio tv che vediamo da bambino in questa foto

I genitori super famosi a cui accennavamo prima sono gli attori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. A questo punto, avrete certamente capito che lo splendido bambino in foto altri non è che Paolo Ciavarro, attualmente fidanzato, come molti sanno, con la nota modella ed influencer Clizia Incorvaia: tra i due la scintilla è scoccata proprio mentre condividevano il tetto della Casa del GF Vip 4. Paolo e Clizia sono molto amati e la loro unione, da quello che si vede sui social, sembra davvero fortissima. Nell’immagine che trovate sul seguitissimo profilo Instagram del conduttore, possiamo notare che il giovane Ciavarro ha conservato molto dei tratti di quando era piccolo: bellissimo anche allora, aveva delle lentiggini che lo rendevano ancora più simpatico e dolce ed i colori, ereditati dai genitori, sono sempre gli stessi.

E voi, avevate riconosciuto subito il bellissimo Paolo?