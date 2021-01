Roberto Bolle è uno dei personaggi più amati, ma l’avete mai visto da giovane? Spunta una foto inedita: com’è cambiato nel corso degli anni.

Siete pronti ad un’imperdibile serata con Roberto Bolle? Noi decisamente si! Anche per quest’anno, infatti, l’etoile farà compagnia il suo tanto amato ed affezionato pubblico italiano il 1 Gennaio con il suo spettacolo ‘Danza con Me’. Tantissimi sono gli ospiti di questa puntata, a partire da Miriam Leone fino a Vasco Rossi. E, senza alcun dubbio, tantissime saranno le emozioni che ci regalerà. Ecco, ma in attesa della serata, siete curiosi di vedere una foto di Roberto Bolle da giovane? ‘Spulciando’ con attenzione il suo profilo Instagram, abbiamo rintracciato una sua fotografia di qualche anno fa. Non sappiamo quanto tempo sia passato e, soprattutto, quanti anni avesse in questo scatto, una cosa, però, è certa: la trasformazione è davvero sorprendente. Perché? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme.

Roberto Bolle da giovane, spunta la foto: resterete senza parole

Attivissimo sul suo canale social, Roberto Bolle non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo adorato pubblico social. È proprio per questo motivo che, ‘spulciandolo’ con attenzione poche ore prima di ‘Danza con Me’, siamo riusciti a rintracciare una sua foto da giovane. Ecco, ma voi siete curiosi di vederlo? Sappiamo benissimo che, a ben 45 anni, il bel Bolle decanta di una prestanza fisica come se fosse davvero ragazzino. Ebbene, ma com’era da giovane, ve lo siete mai chiesto? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Ecco. È proprio questa la foto che, diverso tempo fa, Roberto Bolle ha condiviso sul suo canale social ufficiale. Avete visto com’era l’etoile da giovane? Che ne pensate? Come dicevamo precedentemente, non sappiamo esattamente quanti anni siano passati da questo scatto né tantomeno quanti anni avesse, eppure un dettaglio non può assolutamente passare inosservato. Quale? Beh, la risposta è davvero semplice: non è cambiato di una virgola! Certo, magari qui è decisamente più giovane ed adesso è un uomo maturo, ma per il resto Roberto Bolle non è cambiato affatto!

L’annuncio del ritiro delle scene

Roberto Bolle si ritira dalle scene. Si, avete letto proprio bene. Molto presto, l’etoile del Teatro alla Scala di Milano non ballerà più. A riferire ogni cosa è stato proprio il diretto interessato a Sky Tg 24. Ecco, la domanda sorge spontanea: quando non potremo assistere più al suo immenso talento? Beh, a quanto pare, ci vorrà un altro po’ di tempo. Sembrerebbe che il suo ‘addio’ alla danza non avverrà prima di Aprile 2022.

‘Andrò in pensione ad Aprile 2022’, ha detto Roberto Bolle recentemente a Sky Tg 24.