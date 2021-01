Chi è questo tenerissimo bimbo raffigurato in foto che adesso è super amato da tutte le donne d’Italia: impossibile non riconoscerlo, è lui.

In questa foto riproposta in alto, è soltanto uno splendido e tenerissimo bambino. Adesso, invece, non soltanto è un uomo maturo e di successo, ma soprattutto è super amato da tutte le donne. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: il suo fascino è davvero irresistibile. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, state tranquilli: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Prima di farlo, però, vogliamo concedervi qualche piccolo indizio per facilitarvi la soluzione. È un volto amato della televisione italiana; con i suoi dolci e le sue abili doti da pasticcieri rende golosi davvero tutti; ed, infine, da questa sera, Venerdì 1 Gennaio, è nuovamente sul piccolo schermo con un programma davvero imperdibile. Siete riusciti ad indovinare di chi stiamo parlando? Beh, proprio di lui!

Qui è solo un bimbo, ma adesso è amato dalle donne: chi è?

Chi è, quindi, questo tenerissimo bimbo rappresentato in foto che adesso, come dicevamo precedentemente, è super amato da tutte le donne? Beh, la risposta è davvero semplice. E, vi assicuriamo, se guardaste con attenzione lo scatto riproposto in alto in ogni sua sfaccettatura, non avreste così tante difficoltà ad indovinare. Di chi parliamo? Se vi dicessimo che parliamo uno dei volti di riferimento di ‘Bake Off Italia’? Si, avete letto proprio bene. Stiamo parlando proprio uno dei quattro giudici. Ed, in particolare, proprio di lui: Damiano Carrara. Ebbene si. È il famosissimo e seguitissimo pasticcere di Lucca questo tenerissimo e sorridente bambino. È stato molto difficile per voi indovinare il ‘personaggio famoso da piccolo’? Sicuramente no, non abbiamo dubbi!

È fidanzato?

È questa la domanda che, da diversi giorni, tutte le sue ammiratrici si stanno ponendo. Ebbene. A quanto pare, sembrerebbe proprio di si! Dopo uno scatto ‘misterioso’ con una bella bionda, sembrerebbe proprio che Damiano Carrara sia uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma.

Insomma, se son rose fioriranno, no?