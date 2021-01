“Io e Tommaso Zorzi ci siamo visti più volte”: la confessione shock dell’ex di Amici di Maria De Filippi.

Tommaso Zorzi è senza dubbio il protagonista assoluto dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Il giovane influencer, nella casa più spiata della tv, sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per diventare un vero e proprio showman. Un percorso molto intenso, quello di Tommaso nel reality show, durante il quale ha anche provato un forte sentimento per Francesco Oppini, ammettendo di essersi innamorato. Ma, a quanto pare, fuori dalla casa c’è qualcuno che aspetta Tommaso. Si tratta di un ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, che, durante lo show di Biccy “Ciao 2020” condotto da Soleil Sorge, ha confermato il flirt con il concorrente del GF Vip! Scopriamo di chi si tratta!

“Tra me e Tommaso Zorzi c’è stato qualcosa”: la rivelazione dell’ex cantante di Amici

Una confessione “bollente” quella che un’ex concorrente di Amici si è lasciato scappare ieri, durante l’evento di Biccy Ciao 2020. Interrogato da Soleil Sorge su un presunto flirt con Tommaso Zorzi, l’ex del talent di Maria De Filippi non ha esitato a confermare. Di chi parliamo? Di Luca Vismara, cantante di Amici 17, che di recente abbiamo visto a L’Isola dei famosi. Ebbene, Luca ha ammesso chiaramente che tra lui e Tommaso c’è stato qualcosa. Ecco le sue parole, riportate dal portale Biccy: “Ci siamo visti più e più volte, se nascerà qualcosa sarà fuori dal GF Vip, lontano da tutto il mondo che ci circonda. Allora è vero che qualcosa c’è stato e no, non abbiamo giocato a briscola e nemmeno a tombola”. Una dichiarazione piuttosto scottante, quella di Vismara, che aggiunge di aver lasciato una porta aperta all’influencer. Nascerà qualcosa tra i due al termine dell’esperienza di Tommaso al GF Vip?

Nel frattempo, Tommaso continua la sua avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini e, secondo i pronostici, sarà uno di quelli che arriverà fino in fondo! Zorzi è infatti uno dei concorrenti più amati dal pubblico, che, con ogni probabilità, deciderà di mandare l’influencer in finale! Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutte le novità! E voi, state seguendo questa edizione del GF vip? Chi sono i vostri vipponi preferiti?