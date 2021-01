Tommaso Zorzi, sapete quanto costa la giacca indossata per la puntata del GF di Capodanno? Cifra da capogiro.

Tommaso Zorzi è senza dubbio uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del GF Vip. Simpatico, ironico e originale, nella casa più spiata della tv l’influencer sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per diventare uno showman. E soprattutto nella puntata di ieri, giovedì 31 dicembre, Tommaso ha incantato tutti col suo talento: insieme al resto dei vipponi, Zorzi ha ballato e cantato, oltre ad aver preparato un oroscopo super esilarante dedicato ai concorrenti del reality. E per la serata di Capodanno, Zorzi ha indossato una giacca che non è passata di certo inosservata. Un blazer in pailettes leopardato decisamente notevole: curiosi di sapete quanto costa? Ve lo sveliamo subito!

Tommaso Zorzi in giacca leopardata per la puntata di Capodanno del GF Vip: ecco quanto costa

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda una puntata speciale del GF Vip. Per la notte di Capodanno, infatti, Canale 5 si è affidata ad Alfonso Signorini e ai suoi vipponi, che hanno accompagnato il pubblico in questa attesa del nuovo anno. Tra balli, canti e super ospiti, la serata è andata avanti in grandissima allegria. E a regalare tante risate ai telespettatori ci ha pensato soprattutto lui, Tommaso Zorzi, uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del reality. Per la serata di ieri, l’influencer ha scelto un look notevole, perfetto per la notte del 31 dicembre. A colpire tutti è stata la giacca leopardata indossata dall’influencer nella prima parte della diretta: curiosi di sapere di più sul capo? Ebbene, a fornirci qualche informazioni sul blazer ci ha pensato il sempre informato Manuel Di Gioia su Twitter:

Look Tommaso

Blazer Philipp Plein (prezzo su richiesta, da €1990) #gfvip pic.twitter.com/dNBJVXdBIA — ManuelDiGioia (@DiGioiaManuel) December 31, 2020

Come confermato anche dalla pagina social del settimanale Chi, si tratta di un modello firmato Philipp Plein, il cui prezzo su richiesta parte da 1990 euro! Nella seconda parte della serata, Tommaso ha cambiato abito, indossando uno smoking a tinta unita. E voi, avete seguito la puntata di ieri sera? Quale look vi è piaciuto tra quelli scelti dai vipponi per la notte di Capodanno?