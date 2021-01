Alessandro Borghi, annuncio a sorpresa: l’ha appena svelato, fan in visibilio!

Attore dall’incredibile talento, Alessandro Borghi è amatissimo. La sua carriera è iniziata a piccoli passi, infatti, inizia a lavorare negli studi di Cinecittà come stuntman nel 2005, per poi cominciare a interpretare piccoli ruoli in alcuni sceneggiati televisivi. La grande notorietà arriva nel 2011, quando arriva il suo esordio nel film Cinque . Ottiene poi i ruoli da co-protagonista in Roma criminale, Suburra, e Non essere cattivo. In questi anni, Borghi ha ottenuto importanti parti, dimostrando un eccezionale talento. Proprio da pochissimo, l’attore ha pubblicato un post in cui ha rivelato un annuncio che ha lasciato i fan super felici.

Alessandro Borghi, incredibile annuncio: l’ha appena rivelato

Con un post a sorpresa, Alessandro Borghi sul suo profilo instagram ha annunciato ai propri follower l’arrivo de Il primo re, un film di genere drammatico e d’avventura di Rovere, che ha avuto il suo inizio proprio ieri, 1 gennaio, su Netflix. L’attore ha così sorpreso i suoi fan, lasciandoli super felici di questa nuova grande avventura. Molti, inconsapevoli di questa novità, hanno chiesto in basso al post pubblicato l’esordio, e in risposta altri utenti hanno rivelato che ha avuto inizio proprio ieri, aprendo il 2021 in modo spettacolare. Come è possibile Qui vedere, Borghi si mostra in foto nel suo ruolo, accompagnato dall’attore Alessio Lapice, entrambi con un aspetto particolare, e una folta barba. Una foto scattata forse nel corso delle riprese, dato che entrambi gli artisti nello scatto, sono coperti da un accappatoio, certamente non per interpretare una parte del film.

La foto in poco tempo ha raccolto tantissimi like, e molti sono stati i messaggi ricevuti da parte dei follower inconsapevoli di questa nuova scoppiettante avventura. E voi, siete pronti ad immergervi completamente nella trama de Il primo re, insieme al grandissimo Alessandro Borghi? Noi, non vediamo certamente l’ora!