Anticipazioni Beautiful, sabato 2 gennaio: brutto colpo per Hope, come reagirà?

L’amatissima soap opera è da anni che riscontra un successo incredibile, precisamente dal 23 marzo del 1987, ma in Italia, va in onda dal 1990. Una serie televisiva americana divenuta nel corso degli anni una delle più seguite non solo nel nostro Paese, ma anche in tutto il resto del mondo. Una popolarità raggiunta grazie alla trama, che imperterrita appassiona i telespettatori, ma anche grazie all’incredibile talento degli attori presenti nel cast. In questi giorni abbiamo assistito al piano di Thomas, che ha cercato di spingere Shana a sedurre Ridge. Intanto, Flo ha sostenuto di aver donato il rene a Katie, per riuscire ad avere un lasciapassare dai Logan. Nella puntata che andrà in onda oggi, ci saranno nuovi eclatanti colpi di scena.

Anticipazioni Beautiful, 2 gennaio: scontro acceso fra Hope e Steffy

Secondo le anticipazioni, nella puntata che andrà in onda oggi di Beautiful, Liam si presenterà alla casa sulla scogliera con Beth, per fare una sorpresa a Steffy. Purtroppo, però, tale gesto non sarà certamente apprezzato da Hope, infatti, l’uomo tornando a casa, rivelerà alla donna di aver lasciato la piccola da Steffy, mandandola su tutte le furie. Cercherà in tutti i modi di far capire a Hope il motivo del suo gesto, ma senza risultati, fino allo scoppio di un forte litigio fra i due, per un messaggio di Steffy. La donna però andrà direttamente da quest’ultima, la quale cercherà di spiegare la bellezza del gesto di Liam. La Logan non vorrà sentire ragioni, ed insiste dicendo che Beth è sua figlia. Il confronto sfocia fino ad esplodere, Steffy accuserà la Hope di essere come sua madre, ricordando cosa sta facendo Brooke a Thomas, tentando di portargli via Douglas, solo per una subdola vendetta.

Seguiranno nel corso della puntata risvolti inaspettati che sicuramente lasceranno i telespettatori senza parole.