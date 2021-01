Anche Sabato 2 Gennaio, Verissimo andrà in onda con un appuntamento imperdibile: secondo le anticipazioni, sarà una puntata bomba.

Carissimi telespettatori e sostenitori di Verissimo, siete pronti ad una clamorosa novità? Dopo la puntata imperdibile del 26 Gennaio, Silvia Toffanin è pronta a regalare una grandissima sorpresa ai suoi fan. Proprio oggi, Sabato 2 Gennaio, la bellissima ex letterina di Passaparola sarà al timone di un nuovo ed imperdibile appuntamento del suo show del Sabato pomeriggio. È stato un anno particolare, lo sappiamo benissimo. Ed è per questo motivo che la Toffanin, in questi giorni di festa e speciali, non vuole e non può affatto abbandonare il suo tanto caro ed affezionato pubblico. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: quali sono le anticipazioni della puntata di Verissimo di Sabato 2 Gennaio? Beh, come tutte le altre, anche questa sarà davvero imperdibile. Perché? La risposta è davvero semplice: non soltanto rivivremo alcune delle emozionanti interviste dell’anno appena concluso, ma ci saranno anche di momenti davvero imperdibili. Procediamo con ordine, però.

Verissimo, anticipazioni della puntata del 2 Gennaio: da non perdere assolutamente

Siete pronti a vivere un Sabato pomeriggio davvero incredibile? Noi decisamente si! E la protagonista indiscussa di queste emozioni è proprio lei: Silvia Toffanin. Dopo l’imperdibile appuntamento del 26 Gennaio, anche oggi, Sabato 2 Gennaio, l’ex letterina di Passaparola sarà al timone di una nuova puntata di ‘verissimo’. Ecco, ma chi saranno i suoi ospiti? Chi si racconterà senza peli sulla lingua alla bellissima Toffanin? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che, come dicevamo precedentemente, sarà una puntata davvero fenomenale: rivivremo vecchie emozioni e ne assaporeremo di nuove. In particolare, rivedremo l’intervista di Elettra Lamborghini e i momenti imperdibili del suo matrimonio; Piero Chiambretti si lascerà andare ad una racconto toccante; in attesa di vederlo con Luca Argentero, Can Yaman si racconterà senza troppi filtri; ed, infine, la bellissima coppia del Grande Fratello parlerà del suo amore e, soprattutto, della gioia per l’arrivo del secondo bebé.

Insomma, una puntata davvero imperdibile, vero?