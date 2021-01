La celebre Benedetta Parodi è un volto amatissimo dal pubblico con cui si tiene in contatto per condividere il suo lavoro, la sua vita e le sue riflessioni: il 2021 non è iniziato come sperava, scopriamo perché.

Benedetta Parodi è uno dei volti più amati dal pubblico e con la sua allegria, semplicità e simpatia riesce sempre a incantare il pubblico e i fan, che la seguono numerosissimi tramite il suo profilo Instagram. Pare, però, che il primo giorno del nuovo anno sia stato diverso da come lo immaginava. La bella conduttrice si cimenta spesso in video e storie che condivide con i suoi follower per raccontare momenti di vita lavorativa e quotidiana. Alle soglie del 2021 Benedetta Parodi ha condiviso il primo video dell’anno nuovo, rivelando che non è iniziato come sperava: scopriamo perché. Ricordiamo che la celebre conduttrice poco prima di Natale si era cimentata con un particolare panettone e aveva rivelato ai fan che era stato un “disastro”.

Benedetta Parodi commenta il primo giorno del 2021

La conduttrice è sicuramente uno dei personaggi più seguiti anche tramite i social e lei non delude mai le aspettative dei follower, cercando di tenerli sempre aggiornati. Lo ha fatto anche alle soglie del nuovo anno, quando ha pubblicato alcune storie tramite Instagram. Benedetta Parodi ha spiegato che in casa dormivano ancora tutti, prima di procedere a rivelare di essere rimasta delusa: “Io speravo di svegliarmi con la neve, invece è una triste giornata piovosa” ha rivelato. La conduttrice ha poi continuato spiegando di avere molti propositi per il 2021. Secondo Benedetta Parodi, infatti, il modo giusto per iniziare un nuovo anno è avere molti buoni propositi così da renderlo migliore ed essere migliore noi stessi. Ha poi confessato che quando aveva circa quindici anni era solita scrivere questi buoni propositi, cosa che forse tornerà a fare.

Purtroppo, niente neve per Benedetta Parodi. Siamo certi, però, che il nuovo anno le riserverà tante belle sorprese, non pensate anche voi?