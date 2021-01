GF Vip, cambia tutto: spunta un’indiscrezione bomba, nessuno se l’aspettava; ecco cosa potrebbe accadere al reality show di Canale 5.

Un’edizione lunghissima, quella del GF Vip attualmente in onda su Canale 5. Un’edizione che, inizialmente, sarebbe dovuta terminare i primi di dicembre 2020, per poi essere prolungata fino a febbraio 2021. Una decisione shock per i vip in casa, che hanno accolto la notizia con stupore. Alcuni di loro hanno deciso di lasciare il gioco, ma la maggior parte è rimasta in casa. Fino a quando? Fino all’8 febbraio, secondo loro! La realtà, però, è che il programma si allunga ancora, fino alla fine di febbraio ( probabilmente il 28). Ma attenzione! Durante la diretta d CasaChi di questo pomeriggio, Gabriele Parpiglia ha avanzato una nuova clamorosa ipotesi. Ecco cosa potrebbe accadere al reality.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

GF Vip, cambia tutto: spunta un’indiscrezione bomba, il reality si allunga ancora?

Il Grande Fratello Vip si allunga ancora! Nonostante i concorrenti siano convinti che il reality si concluda il giorno 8 febbraio, la messa in onda è stata ulteriormente prolungata. Fino a poche ore fa, tutto faceva pensare che il programma terminasse a fine febbraio, ma in queste ultime ore è spuntata una nuova ipotesi. A lanciare la ‘bomba’ è stato Gabriele Parpiglia, che durante la diretta di CasaChi ha spiegato cosa potrebbe accadere: “Il programma si allunga, fine febbraio, forse addirittura inizio Marzo, per andare contro Sanremo, ancora non è detto.” Proprio così! Gli autori starebbero pensando di andare avanti fino a Marzo, per contrastare il Festival di Sanremo, in onda su Rai Uno dal 2 al 6 marzo. Nulla di ufficiale, chiaramente, ma la possibilità a questo punto c’è! Ecco il momento dell’annuncio di Parpiglia, riportato da un utente su Twitter:

Ecco il video:pic.twitter.com/QwwfxPtsca — Mick con la C e la K (@ElsoIcehands) January 2, 2021

Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire quale decisione prenderà Medisaset. E, soprattutto, quale sarà la reazione dei vip quando verranno a conoscenza dell’ulteriore prolungamento di questa edizione. Qualche altro vippone deciderà di abbandonare il gioco e tornare a casa? Staremo a vedere, stay tuned!