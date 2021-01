GF Vip, clamoroso colpo di scena tra Dayane e Rosalinda: è appena successo nella casa più spiata della tv.

Colpi di scena a non finire, nella casa del Grande Fratello Vip 5. Dopo la serata speciale di Capodanno, in cui i vipponi hanno dovuto sfidarsi a suon di balli e performance canore, la casa si è divisa in due. Sì, perché la squadra che è risultata perdente, quella rossa, si è dovuta trasferire nella parte più povera della casa, il cucurio! E, tra gli sfortunati, c’è anche Rosalinda ( Adua Del Vesco), che ha dovuto fare la valigia e raggiungere il cucurio in compagnia del resto della sua squadra. Di cui non faceva parte Dayane Mello, che è invece rimasta in casa, con la squadra oro. Le due amiche , di recente, si sono allontanate un bel po’, ma proprio negli ultimi minuti è accaduto qualcosa di inaspettato! Scopriamo tutto nei dettagli.

GF Vip, clamoroso colpo di scena tra Dayane e Rosalinda: pace fatta tra le due amiche?

Un’amicizia bellissima, quella che lega Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Un’amicizia che, però, nelle ultime settimane, ha subito una battuta d’arresto. In particolare, è stata Dayane ad allontanarsi dall’attrice, per via di alcuni comportamenti di quest’ultima che non aveva gradito. Rosalinda, dal suo canto, è rimasta molto delusa da alcune parole pronunciate dalla sua amica sul suo conto: il risultato? Un rapporto praticamente quasi distrutto. E, nonostante i chiarimenti, tra le due ragazze c’era ormai un muro di freddezza. Almeno fino a poco fa, quando, improvvisamente, Rosalinda riceve un biglietto inaspettato in cucurio. A inviarlo è proprio Dayane, che ha deciso di scrivere un pensiero alla sua amica. La reazione della Cannavò è da non perdere. Date un’occhiata a questo tweet:

La reazione di Rosalinda al messaggio che Dayane le ha scritto #rosmello #gfvip pic.twitter.com/wUeuthhxKH — wellcome again (@wellcomeagain) January 2, 2021

Un gesto che Rosalinda ha apprezzato tantissimo e che ha ricambiato. In cucurio, infatti, la concorrente ha deciso di rispondere al biglietto di Dayane con una lettera. Un botta e risposta importante per le due amiche, che, dopo un po’, si sono ritrovate a chiacchiarare attraverso la porticina che collega la casa col cucurio. Sarà l’inizio della pace tra le due gieffine? Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire tutti gli sviluppi!