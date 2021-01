Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli trascorrono una notte di passione nella casa del GF VIP: la regia costretta a cambiare inquadratura

Nella casa del Grande Fratello Vip è nata una nuova coppia. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non possono essere considerati ormai ‘amici speciali’. I due hanno rotto finalmente il ghiaccio, lasciandosi travolgere dalla passione. Già nella scorsa settimana c’erano stati diversi baci. Alcuni rubati, altri per gioco e i due concorrenti del reality show non si definivano ancora fidanzati. Adesso, però, i due sono rinchiusi nel Cucurio e si sono lasciati andare decisamente. Questa notte addirittura la regia è stata costretta a cambiare inquadratura. Di seguito vi spieghiamo nel dettaglio cos’è successo tra i due vipponi.

GF VIP, notte di passione per Giulia e Pierpaolo

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono ufficialmente una delle nuove coppie della quinta edizione del Grande Fratello Vip. I due, dopo la prova persa nel corso della puntata speciale, andata in onda il 31 dicembre, sono stati rinchiusi nel Cucurio insieme ai compagni di squadra. Complice il luogo stretto e angusto quanto intimo, i due si sono lasciati andare, facendosi travolgere definitivamente dalla passione. Dopo la giornata trascorsa tra baci e coccole, nella notte i due gieffini si sono definitivamente uniti, lasciandosi andare a qualche carezza molto più intima sotto le coperte. La regia del GF VIP aveva ovviamente l’obiettivo puntato sui due concorrenti del reality show, ma ad un certo punto è stata costretta a staccare l’inquadratura. La passione, infatti, stava diventando troppo bollente per mandarla in onda.

Cos’è successo sotto alle coperte? Questo ovviamente non sappiamo dirvelo. Saranno proprio i diretti interessati, Giulia e Pierpaolo, a confessare quanto successo nella puntata in onda lunedì in prima serata su Canale 5. Fatto sta che l’amore è finalmente sbocciato nella casa del GF VIP 5.