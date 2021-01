Curiosi di sapere quanto costa l’abito sfoggiato da Elisabetta Gregoraci alla vigilia di Capodanno del GF Vip? Resterete senza parole.

Uscita dal reality da quasi un mese ormai, anche da fuori Elisabetta Gregoraci continua ad essere protagonista del GF Vip. In casa si continua inevitabilmente a parlare di lei, soprattutto in relazione a quanto sta accadendo in questi giorni tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Immancabilmente, l’ex moglie di Briatore viene interpellata ad ogni puntata del programma per dire la sua sul rapporto sempre più stretto che si sta creando tra i due gieffini rimasti nella Casa. Ma c’è soprattutto un aspetto su cui la Gregoraci continua ad essere l’icona indiscussa di questa edizione e cioè i suoi outfit di gran classe. Ad esempio, la sera della vigilia di Capodanno la showgirl ha stupito tutti con un look in oro che ha scatenato la curiosità del web circa il marchio e il prezzo. Ecco quanto costano l’abito e gli accessori indossati dall’ex concorrente.

Elisabetta Gregoraci, quanto costa il suo bellissimo abito di Capodanno

Per accogliere questo 2021, tutti i presenti in studio e nella Casa del GF Vip hanno sfoggiato dei look davvero strepitosi: vipponi ancora in gara e vipponi usciti hanno davvero incantato tutti con i loro outfit ed Elisabetta Gregoraci è stata tra quelli che maggiormente hanno attirato l’attenzione. Molti si sono chiesti quanto costi lo strepitoso abito e, indagando un po’ su Twitter, si può scoprire che l’abito in oro, lungo e ricoperto di paillette è del marchio Philosophy e costa più o meno 1700€. A completare l’incredibile mise i sandali intonati al vestito firmati Aquazzurra e costano circa 550€.

A voi è piaciuto lo stile scelto dalla bellissima Elisabetta per festeggiare l’arrivo del 2021? A noi sì, tantissimo, come del resto tutti i look scelti dall’ex gieffina.