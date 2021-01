La bella Sonia Lorenzini è ormai uscita dalla casa del GF Vip, ma continua a seguire i suoi coinquilini nella loro avventura, così si è ritrovata ad ascoltare alcune parole di Mario Ermito che la riguardano: “Non ha ancora capito”.

Attraverso diverse storie pubblicate sul suo profilo Instagram, Sonia Lorenzini ha dimostrato di seguire con passione i suoi ex coinquilini nella casa del GF Vip e, in particolare, si è ritrovata ad ascoltare alcune parole che Mario Ermito ha detto e che la riguardano. La reazione dell’influencer non ha tardato ad arrivare: “Non ha ancora capito” ha commentato in uno dei post. Ma andiamo con ordine. Bisogna ricordare che, entrato nella casa del GF Vip, l’attore ha rivelato su richiesta di Alfonso Signorini di conoscere diverse persone tra i concorrenti. Una di loro è Sonia, appunto, con la quale ha scambiato dei messaggi in estate. Tuttavia, pare che più o meno nello stesso periodo, Mario Ermito avrebbe scambiato messaggi anche con Rosalinda Cannavò.

Sonia Lorenzini su Mario Ermito: “Non c’era nulla”

Come ha poi ribadito nelle sue storie di Instagram, Sonia Lorenzini aveva già spiegato mentre si trovava nella casa che non credeva avrebbe potuto esserci qualcosa con l’attore. “Mario è un bravissimo ragazzo, per quel poco che ho conosciuto” ha scritto in un’altra storia. “Però non basta per andare oltre un semplice rapporto di conoscenza” ha rivelato. Con la tv accesa, di fronte ad alcune parole dell’attore, Sonia Lorenzini ha poi precisato altro. L’attore, infatti, parlava della influencer e di quanto accaduto, affermando che tra loro ci sarebbero stati alcuni sguardi e sorrisi all’interno della casa. La giovane ha commentato: “Ma che sguardi e sorrisi ha visto?“. Per poi aggiungere una didascalia: “Non capisco perché Mario non capisca ancora che non c’erano sguardi, non c’era nulla, non ero gelosa di lui…” ha scritto.

Sonia Lorenzini ha quindi precisato come stanno davvero le cose tra lei e l’attore. E voi, cosa ne pensate, vi sarebbe piaciuto vederli come coppia?