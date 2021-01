La bellissima Sonia Lorenzini ha da poco abbandonato la casa del GF Vip e pare si sia portata dietro un ‘mistero’ che riguarda due concorrenti: “Non lo saprete mai” ha detto, tramite i social, scopriamo i dettagli.

Sonia Lorenzini ha fatto un percorso breve al GF Vip ma sufficiente affinché il pubblico si affezionasse a lei: c’è però un ‘mistero’ che riguarda due concorrenti nel corso di una delle notti trascorse nella casa. “Non lo saprete mai” ha scherzato l’influencer in una delle sue storie di Instagram condivise con i fan. La curiosità, ovviamente, è alle stelle. Protagoniste della vicenda sarebbero Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Le due, che hanno stretto un’amicizia davvero forte e straordinaria, sebbene nell’ultimo periodo vi siano state parecchie incomprensioni, hanno conquistato il pubblico e i fan. Sonia Lorenzini, fatto il suo ingresso, si è ritrovata a dormire nella ‘stanza arancione’ insieme a loro e ad altri concorrenti. Scopriamo i dettagli.

GF Vip, Sonia Lorenzini e il mistero della stanza arancione

Uscita dal programma, l’ex tronista è tornata sui social e ha postato una serie di storie per salutare i fan e rispondere a qualche domanda. Si è espressa sulla sua eliminazione, su cui secondo alcuni avrebbe potuto influire proprio il fatto che si sia ritrovata tra le due amiche amatissime del pubblico. Proprio a questo proposito Sonia Lorenzini ha detto qualcosa che ha fatto esplodere la curiosità del pubblico. “Qualora e se, la notte del 27 Dicembre io avessi visto qualcosa: voi non lo saprete mai” ha scherzato. Ovviamente, la bella influencer è stata poi bombardata dalle domande dei fan che vogliono sapere se e cosa ha visto. L’influencer non ha raccontato nulla e il mistero è rimasto tale. Di seguito, una delle storie di Sonia Lorenzini sull’argomento.

Sembra proprio che Sonia Lorenzini non rivelerà nulla a tal proposito. Non ci resta che aspettare per scoprire se ci saranno nuovi sviluppi di cui parlerà direttamente Alfonso Signorini.