Questo bambino in foto insieme alla sua bellissima mamma oggi è diventato un modello stupendo ed ex concorrente del GF Vip: lo riconoscete?

Tutti lo ricorderanno come concorrente della terza edizione del GF Vip, ma andando un po’ indietro con la memoria scoprirete di averlo visto in uno degli studi televisivi Mediaset più famosi e cioè quello di Striscia la Notizia. Era infatti un velino insieme all’attuale concorrente del GF Vip, Pierpaolo Pretelli. Nella foto che vi mostriamo, tratta dal suo profilo Instagram, è appena un bambino ma vi assicuriamo che è diventato uno dei personaggi maschili più belli nel panorama televisivo italiano. Se non l’avete ancora riconosciuto, vi diciamo noi di chi si tratta.

Chi è il modello in questa foto di quando era bambino

Per darvi un indizio in più, vi diciamo che durante il suo percorso al GF Vip 3 fece parlare molto di sé per via della liason nata con un’altra inquilina della Casa, l’attrice e conduttrice Jane Alexander. Ora siamo sicuri che avrete capito: si tratta proprio di lui, Elia Fongaro. Classe 1991, Elia Nasce ad Arzignano, in provincia di Vicenza. Studente alla Facoltà di Scienze Politiche, inizia a lavorare come modello arrivando addirittura sul bancone del famoso tg satirico di Antonio Ricci. Dal 2016 è legato all’agenzia di moda di New York “Wilhelmina Models”. Tra le sue più grandi passioni, i viaggi ed il giornalismo. Nel 2018 inizia la sua avventura al GF Vip, che gli darà una grandissima popolarità, insieme a Giulia Salemi, Stefano Sala, la Marchesa D’Aragona, Benedetta Mazza e, appunto, l’ex protagonista di ‘Elisa di Rivombrosa’, Jane Alexander. In questa foto condivisa con i fan su Instagram, si può notare la somiglianza con il presente, perché il modello vicentino era stupendo anche da bambino.

E voi, avevate indovinato di chi si trattava?