La bambina in questa foto oggi è amatissima, con le sue fantastiche imitazioni conquista tutti: avete capito di chi si tratta?

Sono decisamente tantissimi i personaggi del mondo dello spettacolo che amano condividere sui proprio social immagini di quando erano solo dei bambini, o di qualche anno indietro. Un modo non solo per ritornare con la mente ai tempi passati, ma anche per rendere partecipi i follower, che li seguono con tanto amore e affetto. La bambina in questa foto è oggi amatissima e apprezzatissima, con le sue meravigliose e ironiche imitazioni ha conquistato decisamente tutti: avete capito chi è?

Una foto in cui appare ancora bambina, ma oggi è amatissima per le sue straordinarie imitazioni

Come abbiamo già anticipato, la bambina in questa foto oggi è amatissima e seguitissima, con le sue incantevoli imitazioni ha conquistato decisamente tutti. Ospite in numerose trasmissioni, ogni volta ha dato prova del suo talento. I suoi esordi risalgono al 2001, quando, insieme a Danilo De Santis e Francesca Milani, dà vita al trio comico Due interi e un ridotto, con il quale vince alcuni festival. A questo punto, dopo i tantissimi indizi forniti, ci chiediamo, avete capito di chi si tratta? Ma proprio di lei, della meravigliosa Virginia Raffaele, attrice, imitatrice, doppiatrice, comica, conduttrice radiofonica e conduttrice televisiva: un talento poliedrico! Virginia ha una lunga carriera alle spalle, e ha saputo raggiungere un successo incredibile, tanto da essere chiamata in moltissime trasmissioni, e ogni volta, ha incantato i telespettatori. Le sue imitazioni sono oggi famosissime, e tutte decisamente apprezzatissime.

In questa foto apparsa da qualche ora sul suo profilo instagram era una bambina, la conduttrice ha voluto così salutare l’anno appena trascorso con un ricordo della sua infanzia. “Questa bambinetta che mangia un panino seduta su un panchetto nella rotonda al Luna Park sono io, è uno dei ricordi più belli che ho, nonostante l’outfit. Per questo 2021 vi auguro di ritrovare la serenità se l’avete perduta, di ricominciare a vivere… e poi, sognate, giocate. Io, quando mangiavo quel panino in mezzo al caos delle domeniche di festa, non avrei mai potuto immaginare che il mio sogno si potesse avverare un giorno”, questo quanto riportato in didascalia da Virginia Raffaele, un modo per augurare a tutti i suoi follower e fan l’inizio di un anno in cui continuare a sognare, e sperare, sempre!

La foto ovviamente ha raggiunto tantissimi like, e molti sono stati non solo gli auguri ricevuti, ma anche gli apprezzamenti, meritatissimi!