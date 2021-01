Roberto Benigni è un famosissimo attore, ma sapete proprio tutto di sua moglie Nicoletta? Scopriamo insieme la sua età e dove è nata.

Diciamoci la verità: Roberto Benigni non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Nato a Castiglion FiorentinoWr nel 1952, il simpaticissimo ha fatto il suo debutto nel mondo della recitazione, e per essere più precisi nel teatro, nel 1971. E da quel momento non è uscito più. Attore e regista di successo, il buon Benigni decanta di una carriera davvero da invidiare. E, soprattutto, di numerosi e preziosi riconoscimenti. Una vita lavorativa parecchio intensa, da come si può chiaramente comprendere. Come lo è, tra l’altro, anche quella sentimentale. Sposato dal 1991 con la bellissima Nicoletta Braschi, Roberto vanta di una vita privata all’insegna dell’amore. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di sua moglie? La loro è una coppia parecchio riservata, è vero! Eppure, siete curiosi di conoscere ogni cosa della bella Braschi? Scopriamo insieme ogni cosa.

Chi è Nicoletta Braschi, la moglie di Roberto Benigni: cosa occorre sapere

Era esattamente il 26 Settembre del 1991 quando Roberto Benigni e Nicoletta Braschi convolavano a nozze. Da quel momento, sono passati quasi trent’anni, eppure la coppia, nonostante sia riservata e gelosa della sua privacy, continua ad amarsi davvero alla follia. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: cosa sappiamo della moglie del famoso attore e regista Benigni? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa. Nicoletta Braschi è nata a Cesena il 19 Aprile del 1960 da papà Guido, direttore di una famosa organizzazione italiana dell’artigianato, e mamma Paola, una casalinga. Anche lei, così come suo marito, inizia da piccola ad apprendere i primi rudimenti della recitazione. E a dedicarsi principalmente a questa passione. Non è un caso, infatti, se Nicoletta sarà attrice di riferimento di tantissimi film di successo. L’incontro con Benigni avverrà nel 1983 sul set del film ‘Tu mi turbi’. E, da quel momento, non si lasceranno mai più. E, badate bene, questa sarà un’unione non soltanto privata, ma anche professionale. La bella Braschi, infatti, ha recitato in tantissimi film di Roberto. A partire, quindi, da ‘La Vita è bella’. Fino a ‘La tigre e la Neve’. Insomma, un vero e proprio sodalizio a tutti gli effetti. Nonostante la loro vita, però, sembrerebbe essere davvero perfetta, nel 2012 è stata sconvolta da un tragico incidente automobilistico. Era esattamente l’11 Giugno di quell’anno quando l’autista di Nicoletta, accecato dal sole, perse il controllo dell’auto, andando a sbattere contro un palo. Purtroppo, da questo drammatico incidente, la Braschi non ne è uscì assolutamente illesa. Ancora adesso, infatti, porta i segni sul volto.

Insomma, nonostante il ‘giallo’ della separazione delle ultime settimane, sembrerebbe proprio che Roberto Benigni e Nicoletta Braschi si amino come se fosse sempre il primo giorno.