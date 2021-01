Roberto Bolle ha pubblicato uno scatto del passato: correva l’anno 1998, spicca l’eleganza e la bellezza del ballerino di fama mondiale a circa 20 anni.

E’ il protagonista da anni del Capodanno della Rai. Roberto Bolle è ormai un noto personaggio televisivo capace di regalare intrattenimento ed emozione ai telespettatori. Come di consueto, ieri 1 gennaio, è andato in onda con il suo ‘Danza con me’. Ha ottenuto incredibili risultati! 3.848.000 spettatori con il 17 % di share: Roberto Bolle ha tenuto incollati la maggior parte degli italiani alla tv con il suo incredibile show. Il ballerino di fama mondiale ha una classe ed un’eleganza che lascia senza fiato: riesce a rubarsi la scena da oltre 20 anni. Il classe ’75 ha iniziato a ballare a 12 anni e nel 1996 è arrivata la sua prima soddisfazione: fu nominato primo ballerino dopo una rappresentazione di Romeo e Giulietta. Da quel momento in poi fu scelto come ballerino protagonista dei più grandi spettacoli: nel 1998 si scattava una fotografia con Carla Fracci e Greta Hodgkinson. Ha pubblicato questo scatto del passato sul suo canale Instagram: guardate com’era Bolle a poco più di 20 anni!

Roberto Bolle, spunta uno scatto inedito: correva l’anno 1998, che eleganza

Bellezza ed eleganza: sono questi i due termini adatti a descrivere un’incantevole fotografia pubblicata da Roberto Bolle sul suo canale Instagram. Il noto ballerino di fama mondiale ha voluto condividere un ricordo con i suoi fan postando una fotografia in compagnia di Carla Fracci e Greta Hodgkinson. Aveva appena 23 anni ed era bellissimo, proprio come oggi: date un’occhiata al post.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Bolle (@robertobolle)

Correva l’anno 1998 circa, scrive Roberto. Da ieri ad oggi ne ha fatta di strada il famosissimo ballerino di fama mondiale che ruba la scena ovunque si reca. Il suo ‘Danza con me’ ogni 1 gennaio fa sempre il pieno di share, di condivisioni: lui, la sua danza ed i suoi ospiti regalano, ogni anno, un primo gennaio da sogno.