A pochissime ore di distanza da ‘Danza con Me’, Roberto Bolle è stato il destinatario di una splendida notizia: l’abbiamo appena saputo.

È stato il protagonista indiscusso del 1 Gennaio italiano, Roberto Bolle. Al timone del suo tanto famoso e tanto seguito ‘Danza con me’, l’etoile della danza classica ci ha fatto compagnia nel primo giorno di questo 2021. Colonna portante di una serata davvero magnifica in compagnia di tantissimi ospiti davvero incredibili, il bel Bolle ha regalato delle ore non soltanto dedicate alla danza, ma anche ricche di momenti davvero impressionanti. Insomma, una serata davvero che difficilmente non verrà ricordata. Ecco, ma sapete che, proprio pochissime ore fa, è arrivata una splendida notizia? Si, è proprio così. Qualche ora fa, il famoso ballerino ed, ovviamente, tutti i suoi più grandi sostenitori hanno ricevuto un’incredibile e clamorosa notizia. Di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo tutti i dettagli. Vi anticipiamo, però: si tratta di qualcosa davvero di sensazionale. Ma bando alle ciance, scopriamo insieme tutti i dettagli!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Roberto Bolle, splendida notizia: il ballerino può esultare, l’abbiamo appena saputo

Sono trascorse pochissime ore da quando Roberto Bolle, per il 1 Gennaio 2021, è stato al timone di un nuovo e sorprendete appuntamento con ‘Danza con Me’. In compagnia di tantissimi ospiti, a partire da Miriam Leone e Michelle Hunziker fino a Vasco Rossi, l’etoile ci ha fatto vivere delle grossissime emozioni. Ecco, ma come sarà andato in termini di ascolti? Sappiamo benissimo che sui canali concorrenti c’era una programmazione altrettanto competitiva, ma chi sarà riuscito ad ‘accaparrarsi’ la serata? Beh, la risposta è davvero semplice: stando a quanto si apprende dagli ultimi dati auditel, sembrerebbe proprio che ‘Danza con Me’ di Roberto Bolle sia stato il programma più visto della serata del 1 Gennaio. Una grandissima notizia, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, non soltanto fa esultare lo stesso ballerino, ma anche tutto il suo pubblico. Chissà, magari per il 1 Gennaio del 2022 lo rivedremo sul piccolo schermo? Al momento, lo sappiamo benissimo, è ancora troppo presto per dirlo e confermarlo! Fatto sta che, se così fosse, questo sarebbe il suo ‘addio’ alla televisione prima del ritiro.

Il dramma del passato

Dal punto di vista lavorativo e professionale, bisogna ammetterlo, non si può dire assolutamente nulla. Eppure, dal punto di vista privato, invece, Roberto Bolle non ha assolutamente alle spalle un passato molto facile. Esattamente nel 2011, infatti, è morto suo fratello gemello Maurizio in seguito ad alcuni problemi al cuore. E, stando a quanto si apprende dal web, nel 2016, invece, è venuto a mancare il suo tenero papà.

Voi eravate a conoscenza di questo ‘drammatico’ retroscena?