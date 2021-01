Renato Zero, spunta una foto del passato: trasformazione incredibile, ve lo ricordate?

E’ sicuramente uno dei cantautori più amati del panorama musicale italiano, Renato Zero ha alle spalle una carriera infinita, con ben 44 album pubblicati. Ha scritto complessivamente più di cinquecento canzoni affrontando tematiche diverse, scrivendo anche tantissimi brani per i più importanti artisti. Da giovane, il cantautore abbandona gli studi per dedicarsi completamente alle sue passioni, la musica, la danza, il canto e la recitazione. Nel corso di questi anni, Zero ha costruito su di sè un vero e proprio personaggio, trovando la sua particolare identità. Sappiamo, che l’artista ha iniziato la sua carriera quando era giovanissimo, ma ve lo ricordate? Spunta la foto del passato: ha avuto una trasformazione incredibile!

Renato Zero, spunta la foto del passato dell’amatissimo cantautore: com’è cambiato negli anni

Un’artista che ha fatto la storia della musica, Renato Zero è amatissimo e seguitissimo. I suoi concerti sono sempre sold out, e non potevamo immaginare altrimenti, dato il talento posseduto dal grandissimo cantautore. I suoi brani hanno raggiunto un successo straordinario, il tutto accompagnato da quella sua personalità tanto particolare quanto prorompente, sempre pronta ad uscire fuori. Come abbiamo anticipato, Zero ha iniziato la sua carriera da giovanissimo, riuscendo a farsi conoscere pian pian, e arrivando alla popolarità oggi ottenuta. Ma vi ricordate com’era da giovane? Spunta una foto del passato: ecco com’è cambiato. A quanto pare, si tratta di una foto del 1986, risalente al dodicesimo album dell’artista Soggetti Smarriti: “..condizioni mai, incatenare una vita non puoi..”, ha riportato Renato in didascalia.

Ovviamente, lo scatto non poteva passare inosservato, dato che lo showman è amatissimo e seguitissimo, e subito ha raccolto tantissimi like, e molti sono stati i messaggi ricevuti, tutti i suoi folllower hanno espresso la gioia di poter ricordare un album che ha incantato già allora il pubblico, e che ancora oggi, a distanza di anni, continua a riscuotere un grande successo.