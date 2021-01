L’annuncio arriva da Stefano de Martino ed i fan sono pazzi di gioia: il famoso conduttore, ex ballerino di Amici, è pronto a tornare in tv!

Il 2021 è iniziato con tantissime sorprese. I telespettatori attendono con ansia l’inizio delle loro trasmissioni televisive preferite! Su Netflix sono in arrivo tantissime nuove serie televisive, come vi abbiamo già annunciato. Anche il palinsesto Rai e Mediaset non delude: sono tanti i programmi, i reality show che regaleranno tanto intrattenimento ed altrettante emozioni. Stefano De Martino proprio pochi minuti fa ha dato ai suoi fan, al suo pubblico una magnifica notizia che ha fatto esplodere di gioia tutti. Avete capito già di cosa si tratta? Forse qualcuno sì…Ecco cosa succederà tra pochi giorni!

Stefano De Martino, magnifica notizia: finalmente arriva l’annuncio tanto atteso

Stefano De Martino l’ha annunciato attraverso le sue Instagram story. Il 12 gennaio ritorna l’attesissimo show condotto proprio da lui: ‘Stasera tutto è possibile’! Arriva la sesta edizione del comedy show su Rai Due in prima serata alle 21.20: confermata dunque la conduzione di Stefano De Martino per la seconda volta! La notizia fa esplodere di gioia i fan dello show: risate e divertimento in Stasera tutto è possibile non mancano mai! Il format del programma è sempre uguale: non è cambiato nulla se non l’avvicendarsi di ospiti nuovi. Ci saranno grandissimi ritorni e nuovi volti allo show: attori, comici, personaggi dello spettacolo sono pronti a mettersi in gioco sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli.

Dal video di anticipazione pubblicato nelle IG story di Stefano notiamo i volti che saliranno sul palco di Stasera tutto è possibile. Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, i The Jackal, Sergio Friscia sono alcuni degli ospiti che hanno già partecipato alle vecchie edizioni. Un volto super amato dagli italiani che è balzato agli occhi di tutti è quello di Elettra Lamborghini: la famosissima ‘twerking queen’ sarà ospite di una delle puntate dello show condotto da De Martino!