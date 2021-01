Uomini e Donne, clamoroso addio: l’amatissimo cavaliere ha lasciato il programma per sempre; è accaduto nell’ultima registrazione.

Le vacanze di Natale sono quasi terminate e questo vuol dire soltanto una cosa: Uomini e Donne sta per tornare in onda! La trasmissione di Maria De Filippi, infatti, è in pausa dal 22 dicembre e tornerà in onda proprio al termine delle festività natalizie. La data esatta dovrebbe essere quella di lunedì 11 gennaio, ma potrebbero esserci cambiamenti di programma. Quel che è certo è che, alla ripresa, ci aspetteranno tantissimi colpi di scena. A partire dall’abbandono di uno dei cavalieri più in vista del Trono Over! Nell’ultima registrazione del programma, infatti, non era presente e a confermare il suo ‘addio’ è stato proprio lui attraverso Instagram. Scopriamo di chi si tratta!

Uomini e Donne, clamoroso addio: l’amatissimo cavaliere del Trono Over ha lasciato il programma

Fan di Uomini e Donne, tenetevi pronti! La vostra trasmissione preferita sta per tornare, con tantissime sorprese e colpi di scena. A partire da un addio inaspettato per il programma targato Maria De Filippi. Quello di Michele Dentice, che non era presente nell’ultima registrazione del programma, dove peraltro erano arrivate alcune dame per corteggiarlo. Il napoletano era in trasmissione da poco tempo, ma si era fatto già notare, soprattutto per la turbolenta frequentazione con Roberta Di Padua. A quanto pare, però, l’esperienza di Michele a Uomini e Donne è già terminata: come ha spiegato lui stesso su Instagram, il cavaliere non ha nulla contro il programma, ma semplicemente non riesce ad essere se stesso in studio. Un motivo che l’ha spinto quindi a lasciare la tv e a tornare alla sua vita di sempre.

Insomma, ci aspettano tantissimi colpi di scena nelle nuove puntate della trasmissione di Canale 5. Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire tutte le novità del trono più amato della tv! In particolare, è tempo di scelte: con chi decideranno di uscire dallo studio Davide e Sophie?