Verissimo, “Aspettiamo una bambina”: l’annuncio da brividi della coppia nata qualche anno fa nella casa del GF.

Oggi, sabato 2 gennaio, è andata in onda la prima puntata del 2021 di Verissimo. E anche questo sabato pomeriggio, Silvia Toffanin ha fatto compagnia al pubblico intervistando tanti ospiti speciali. Tra questi, anche un’amatissima coppia nata tra le mura della casa del Grande Fratello ben sei anni fa. Era il 2014 quando si sono conosciuti ed innamorati all’interno del reality e, oggi, hanno annunciato una notizia meravigliosa: sono in attesa del loro secondo bebé! Che, come svelato per la prima volta a Verissimo, sarà una bambina! Chi sono i fortunati genitori? Ve lo raccontiamo subito!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Verissimo, “Aspettiamo una bambina”: la coppia nata al GF è in attesa del secondo bebè!

Una gioia immensa per una delle coppie che i telespettatori del Grande Fratello hanno amato di più. Parliamo di Giovanni Masiero e Francesca Rocco, che in casa tutti chiamavano “Chicca”. Un amore speciale, quello che lega i due ex concorrenti del GF, che, da quel momento, non si sono lasciati più. Prima il matrimonio, poi la nascita della piccola Ginevra tre anni fa e, adesso, l’arrivo del loro secondo bebé, di cui hanno annunciato il sesso proprio da Silvia Toffanin. Lo schermo dello studio si è magicamente colorato di rosa: la coppia è in attesa di un’altra femminuccia! Una gioia immensa per la coppia, che non nasconde di aver vissuto un periodo di crisi in passato. Crisi che hanno superato proprio grazie a Ginevra: “I figli sono il collante di tutto. Uno cresce con i figli, riscopre l’amore. È stata lei ad unirci ancora di più”, spiega Francesca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Rocco (@francescaroccoofficial)

Per quanto riguarda il nome della piccola in arrivo, la coppia ha dichiarato di avere qualche idea ma di non aver ancora deciso. Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri ai futuri genitori bis. Tanti auguri mamma Francesca e papà Giovanni!