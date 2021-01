Lutto nel mondo del calcio: è morto a 23 anni Aitor Gandiaga

E’ morto in un incidente stradale Aitor Gandiaga, il giovane 23enne, calciatore spagnolo. La notizia ha scosso il mondo del calcio.

Lutto nel mondo del calcio: si è spento all’età di 23 anni Aitor Gandiaga, il giovane calciatore di proprietà dell’Athletic Bilbao. E’ morto in un incidente stradale, scrivono i media spagnoli, oggi 3 gennaio 2021. La notizia ha scosso tutto il mondo del calcio e non solo, è arrivato pochi minuti fa il tweet del club spagnolo.

⚫ Goian bego, 𝗔𝗶𝘁𝗼𝗿 𝗚𝗮𝗻𝗱𝗶𝗮𝗴𝗮. Enorme dolor por un cachorro que dejó huella en Lezama. Un fuerte abrazo a familia, amigos y compañeros del @GernikaClub#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/sRwc3EQwkA — Athletic Club (@AthleticClub) January 3, 2021

“Enorme dolore per un giovane che ha lasciato il segno su Lezama. Un grande abbraccio a famiglia, amici e compagni di squadra di Gernika” ha scritto il club di Bilbao su Twitter. Aitor giocava in presto al Gernika. Secondo quanto riporta il portale spagnolo Marca, il giovane 23enne si è schiantato con la sua auto contro un autobus. L’incidente si è verificato nella zona di Markina Xemei.

Aitor Gandiaga, classe 1997, è morto all’età di 23 anni in un incidente stradale. L’attaccante dell’Athletico Bilbao in prestito al Gernika Club si è schiantato con la sua auto contro un autobus. La notizia arriva dai media spagnoli: il club spagnolo ed i compagni di squadra del giovane hanno salutato Aitor sui social.

Gandiaga aveva mosso i primi passi da calciatore nell’Under 19 dell’Eibar: entrò poi nel giro del Basconia e subito dopo dell’Athletic Bilbao. Quest’ultimo l’ha girato in prestito al Gernika. Il giovane era famoso per la sua velocità e per il dribbling. Il mondo del calcio saluta un giovanissimo calciatore che si è spento prematuramente a causa di un tragico incidente stradale.

Il calciatore dell’Athletic Bilbao, l’attaccante Ibai Gomez, ha salutato Aitor sui social: “Riposa in pace, non posso crederci. Le mie condoglianze a famiglia, amici, Athletic e Genika”.