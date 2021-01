Alba Parietti ci mostra la sua camera d’albergo, in attesa dell’intervista a Domenica In: da restarci di stucco, non trovate?

Conduttrice, attrice e showgirl, Alba Parietti nelle ultime settimane è stata spesso al centro dell’attenzione. Infatti, il figlio Francesco Oppini è entrato nella casa del Grande Fratello Vip, decidendo poi di abbandonare il gioco, dopo la notizia del prolungamento del reality fino a febbraio. La donna ha sempre sostenuto il concorrente, dimostrando una profonda lealtà, quando, in una specifica occasione, Oppini aveva manifestato parole poco consone nei confronti di Dayane. Proprio la conduttrice, in riferimento a tale avvenimento, aveva manifestato il suo dissenso per le espressioni utilizzate dal figlio. Alba è molto richiesta, opinionista ospite in diverse trasmissioni, ha sempre conquistato il pubblico con la sua schietta eloquenza. Oggi, domenica 3 gennaio, sarà ospite della seguitissima trasmissione Domenica In, per parlare del suo libro La cacciatrice di narcisi, che possiamo dire, sta avendo un grande successo. A tal proposito, la donna nelle ultime ore si è trovata in albergo, in attesa della diretta che andrà in onda tra qualche ora. Tramite storie instagram ha mostrato la camera d’albergo ai suoi follower: da restarci di stucco!

Alba Parietti in albergo mostra la sua camera: resterete sbalorditi

In attesa della puntata che andrà in onda oggi, 3 gennaio, di Domenica In, Alba Parietti, super ospite, ha trascorso le ultime ore in albergo. L’amatissima conduttrice con delle storie su instagram ha mostrato la camera ai suoi tantissimi follower, come una vera e propria guida turistica. Come è possibile vedere, e dalle sue stesse parole, è un vero paradiso in cui poter riposare e alleggerire i pensieri. Con vari step ha illustrato il bagno ammirando sorpresa la bellezza della stanza, con tanti bellissimi particolari che rendono il tutto meraviglioso, in un’atmosfera calda e decisamente affettuosa. Terminando il tour mostrando il suo letto disfatto, e un po’ il disordine nei paraggi, probabilmente la donna aveva già provato il riposo in tanta morbidezza e splendore.

Dopo varie storie, la Parietti ha salutato i follower, con una dolce buonanotte, rivelando a tutti il suo arrivo nella trasmissione di Mara Venier, e mostrando decisamente la sua forte emozione per l’avvenimento. Infatti, come abbiamo già riportato, la conduttrice sarà impegnata in una lunga intervista ai microfoni di Zia Mara, presentando anche il suo libro.